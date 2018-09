Una politica alta per la transizione energetica grazie alla CDP

Csm - Bonafede : Una parte di magistrati ha deciso di fare politica : Roma, 27 set., askanews, - 'Prendo atto che all'interno del Csm, c'è una parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!'. Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commenta ...

Csm - Bonafede : Una parte di magistrati ha deciso di fare politica : Roma, 27 set., askanews, - "Prendo atto che all'interno del Csm, c'è una parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!". Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, commenta così l'elezione di David Ermini alla vice presidenza del Csm.In un post su Facebook, Guardasigilli spiega che "non posso non ...

Politici vs. burocrati - Una costante della storia italiana. "Ma mai nessuno aveva attribuito ai funzionari Una volontà politica" : Il primo scontro che ebbe Benito Mussolini, appena pochi mesi dopo aver preso il potere, fu con il rigore del ragioniere di stato Vito De Bellis, un sacerdote dei conti descritto dall'allora ministro delle finanze, Alberto De Stefani, come un uomo emaciato, dallo sguardo febbrile, insonne per la responsabilità di proteggere il bilancio pubblico dall'attacco dei "roditori" che desideravano solo spolparlo.Ai tempi, il conflitto si accese ...

Migranti - Macron : “C’è Una crisi politica tra l’Italia e il resto dell’Europa” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, punta il dito contro l'Italia sulla questione Migranti dopo il nuovo caso della nave Aquarius: "C’è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa. L'Italia ha scelto di non seguire più le leggi internazionali e in particolare quelle umanitarie del mare, secondo cui quando una nave è in una situazione umanitaria va nel porto più vicino".Continua a leggere

Quale futuro per Una politica di narcisisti? : ... partendo dall'assunto che la corrente populista che sta attraversando, vittoriosa, i quattro angoli del mondo occidentale, non sia la causa della relativa crisi del sistema democratico-liberale, ma ...

FdI "abbraccia" Bannon : "Una nuova casa politica per conservatori" : "Costruiamo insieme il grande movimento dei Conservatori e dei Sovranisti italiani, che parta dall'esperienza di Fratelli d'Italia ma che sappia anche aprirsi alle tante esperienze in cerca di una casa e di una causa. Un grande contenitore, plurale e coraggioso, per difendere la libertà, l'identità, la tradizione e l'interesse nazionale italiano". A dirlo è Giorgia Meloni all'indomani del suo incontro con Steve Bannon ad Atreju.Fratelli ...

Pd dove vai se Una cultura politica non ce l'hai? : Rifondare il Partito Democratico che c'è, con le stesse, o quasi, persone e senza nessuna nuova strategia oppure fuoruscire da questo Pd e costruire un partito diverso con altre persone e con una nuova cultura politica? Se questo è il dilemma, va subito rilevato che, mentre è in corso una non troppo sotterranea campagna per l'elezione del prossimo segretario, nessuno dei due corni del dilemma è stato fatto oggetto di ...

Una scuola di legalità per la buona politica : Nel nostro Paese c'è un crescente bisogno di presidio delle regole, giuridiche ed etiche, non adeguatamente rappresentato dalle altre forze politiche. Il riferimento all'onestà, poi, potrebbe suscitare sarcasmo: il che sarebbe il colmo, dato che certificherebbe la perdita di un senso civico che dovrebbe essere annoverato tra i più forti. Ma vogliamo insistere nel richiamarla pensando che essa è oggetto di uno dei tre ...

Così un disoccupato calabrese ha creato Una delle pagine di politica più virali d'Italia : Il Corriere lo ha definito subito “l’uomo più potente d’Italia”. È andato ad intervistarlo a Taurianova, nella piana di Gioia Tauro, per ascoltare come ha fatto con il suo “sputtaniamotutti”, a diventare uno dei nodi più corposi della rete di pagine Facebook di contenuto politico. pagine non ufficiali, capaci di generare un traffico e una viralità sui social pari, se non superiore, ...

Shameless 9 spinge Frank in politica : Una nuova rinascita per lui e per i Gallagher? : Un altro episodio di ordinaria follia per Shameless 9 che sembra pronta ad un nuovo "Gallagher che lascia la base", ma di chi si tratterà? Da una parte c'è Fiona che, con qualche soldo in tasca, sembra pronta a rilanciarsi in affari partendo da un casa di riposo mentre dall'altra c'è Ian. A quanto pare il giovane non sembra molto felice quando gli viene comunicato che lascerà il carcere soprattutto adesso che era in procinto di far rigare dritto ...

Lo sfogo del giovane militante Pd : “Non abbiamo mai Una linea politica chiara. Ne voglio Una - non dieci - venti - trenta…” : “In tv si vedono ogni giorno dieci esponenti della Lega e dieci del M5s. Dicono tutti la stessa cosa. Poi ne vedi tre del Pd, che dicono 20 cose diverse. Io sono orgoglioso di far parte di un partito plurale, ma non è possibile che non abbiamo una linea politica chiara“. Sono le parole di un giovane militante del Partito democratico, Bernard Dika, che ha partecipato a Ravenna all’assemblea dei circoli. Dika, studente di ...