Un paese con il fiato sospeso

Gli USA hanno capito che con la nomina di Kavanaugh sono andati troppo oltre - ossia stanno distruggendo il paese con gli interessi di parte. ... : In secondo luogo bisogna capire cosa c'è dietro, un puritanismo del nuovo mondo adattato ai rispettivi interessi. Ma dove gli interessi vengono meno a seguito della constatazione che si sta facendo ...

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue - ma non apriamo crisi con l’Italia. Quando paese si indebita si impoverisce” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “E’ verosimile che il deficit strutturale dell’Italia aumenterà”, e dopo aver valutato la Manovra abbiamo “diverse risposte”. Ma “la mia riflessione di stamattina è semplice: ...

Silvio Berlusconi : 'Italia paese in un vicolo cieco' : Ma nelle scorse ore, quelle decisive ai fini della redazione del Documento di economia e finanza , Def, , non è più riuscito a tacere e sui social ha postato un messaggio di grande preoccupazione : '...

Augusto Minzolini a Omnibus : 'Giuseppe Conte è un ectoplasma e l'Italia non è il paese dei balocchi' : ' Giuseppe Conte è un ectoplasma, non è possibile mettere tutto nella manovra, non siamo il paese dei balocchi'. Augusto Minzolini , ospite di Omnibus, su La7 è molto critico nei confronti del premier ...

Romania-Ue : premier Dancila a Bruxelles incontra capo gruppo Ppe Weber - focus su situazione politica nel paese : Bucarest, 26 set 15:29 - , Agenzia Nova, - Il primo ministro romeno, Viorica Dancila, in visita a Bruxelles, ha incontrato il capo gruppo del Partito popolare europeo , Ppe, al Parlamento... , Rob,

Genova è paese reale in crisi e comincia a infuriarsi con il governo : Poco più di un mese fa la gente di Genova che partecipava ai funerali di stato per i quarantatre morti del viadotto Morandi tributò un lungo applauso agli uomini del governo, incluso il ministro delle ...

Premier Conte : Nessun problema con la Francia - da Manovra benefici per paese : Da New York, dove ha partecipato all'Assemblea generale Onu, arriva la replica del presidente del Consiglio Guiseppe Conte alle parole del presidente francese che ha accusato l'Italia di non rispettare le regole, replicando alle accuse di Macron di non aver rispettato le leggi internazionali sul caso Aquarius.--"Con la Manovra porteremo benefici al Paese". Così il Premier Conte a margine dell'Assemblea generale Onu: il "nostro Paese ha ...

Argentina - si dimette il presidente della Banca centrale. paese paralizzato dagli scioperi contro l’austerità : A poco più di tre mesi dall’inizio dell’incarico Luis Caputo, presidente della Banca Centrale Argentina, ha dato le dimissioni. Ufficialmente lascia per “motivi personali”, ma i media argentini insinuano che dietro l’abbandono ci sia un braccio di ferro con il ministro delle finanze Nicolás Dujovne finito a favore di quest’ultimo. A sostituire Caputo sarà l’economista Guido Sandleris, fino a ieri ...

Salvini : facciamo manovra economica che faccia ripartire paese : Roma, 24 set., askanews, - 'Il mercato del lavoro si è drogato. Ho chiesto a Di Maio e agli amici 5 Stelle che non fosse un sussidio, ma che fosse un aiuto per chi perde lavoro, a ritrovare lavoro e ...

Egitto - il controllo sulla stampa rende il paese una prigione a cielo aperto : Secondo Amnesty International, la repressione della libertà d’espressione sotto la presidenza di Abdelfattah al-Sisi ha raggiunto picchi mai visti nella recente storia dell’Egitto e chiunque osi esprimere pacificamente le sue opinioni è trattato come un criminale, peggio che ai tempi di Mubarak. Dal dicembre 2017 sono almeno 111 le persone arrestate dai servizi di sicurezza solo per aver criticato il presidente al-Sisi e la situazione dei ...

Il premier Conte torna a Volturara Appula - festa nel paese natale : "Italia è in buone mani" : Il presidente del consiglio nel borgo tra Puglia e Molise dove è nato 54 anni fa per ricevere la cittadinanza onoraria. Pronta la risposta alle critiche di Berlusconi: "Lui ha avuti tanti lustri per governare, ora ci lasci l'opportunità di lavorare"

Berlusconi vuole candidarsi alle Europee per salvare il paese : Fiuggi, 23 set., askanews, - Si candiderà alle prossime Europee? 'Penso di sì. E' quello che mi chiedono tutti'. Lo ha affermato Silvio Berlusconi da Fiuggi dove ha partecipato alla convention ...

Fa retromarcia con l'auto - investe e uccide il figlio di 3 anni : paese sotto choc : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto ...

Conte : paese sta crescendo - basta misere indicazioni decimali : ... - 'Il Paese è avviato verso la crescita e non possiamo fermarci a queste misere indicazioni decimali: 0,9, 1,1...Da tutte le riforme messe in campo ci aspettiamo un volano per la nostra economia, ...