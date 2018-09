Un Def che divide | il parere degli economisti

La reazione dell'Europa e dei mercati dopo che il governo ha optato per un Deficit al 2 - 4% : 'Sono molto confidente - ha aggiunto - che quando i mercati, i nostri interlocutori conosceranno nei dettagli la manovra, lo spread sarà assolutamente coerente con i fondamenti della nostra economia'.

Manovra : il dossier di Intesa San Paolo e la paura che il Deficit lieviti ancora : Nel giorno della bufera a Piazza Affari, che affonda soprattutto le grandi banche cariche di titoli pubblici in bilancio (373 miliardi a luglio scorso), ai piani alti di Intesa San Paolo, primo gruppo del credito italiano, circola un dossier pesantissimo, il weekly economic monitor, dove si paventa chiaramente un possibile futuro downgrading, visti i "dubbi circa la sostenibilità futura del debito italiano". Un declassamento molto ...

Nota al Def - spread Btp-Bund si allarga a 269 punti e banche a picco in Borsa. Garavaglia : “Bocciatura Ue è scontata” : Mercati nella bufera all’indomani dell’approvazione in consiglio dei ministri della Nota di aggiornamento al Def, base della manovra da presentare entro il 20 ottobre, in cui il governo ha indicato che il rapporto deficit/pil il prossimo anno salirà al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021. Il differenziale di rendimento tra Btp e Bund, termometro del “rischio Italia” percepito dagli investitori, dopo i primi ...

"Il Pd non puo' difendere interessi lobbistici e i poteri forti, deve tornare a essere un partito di popolo. C'e' da chiedersi come e' possibile che nel passato la Sinistra ufficiale non sia riuscita a fare manovre del genere. Probabilmente ha pensato che la manovra

Il Def - lo spread e le banche. Primo atto di una possibile tragedia : Inquieta, innanzitutto, il fatto che l'indicazione di un deficit pari al 2,4 per cento sia stato il frutto prevalente di una decisione politica, che ha impattato duramente sull'ordinario svolgimento ...

Def - in Borsa? Una pseudo crisi Ecco perché la turbolenza passerà : Come spesso accade, in mezzo al panico e alla pioggia di cattive notizie, si perde di vista tutto il buono che fino a ora si è fatto e che fino a ieri aveva animato il nostro spirito rialzista.

Cos'è il rapporto Deficit-Pil e che cosa significa la soglia del 2 - 4% - : Il deficit rappresenta la differenza tra le entrate e le uscite dello Stato quando le seconde superano le prime. Secondo i parametri europei, il tetto massimo del rapporto di questo disavanzo con il ...

MANOVRA - BORSA : SPREAD A 278 PUNTI/ Ultime notizie Deficit - banche giù - Garavaglia “Bocciatura UE scontata" : MANOVRA, BORSA e SPREAD: mercati in tensione col deficit al 2,4 per cento del Pil. Ultime notizie, mercati in tensione: Ftse Mib ha aperto in rosso dell'1 per cento(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 13:52:00 GMT)

Deficit/Pil al 2 - 4% : perchè fa paura ai mercati? : Ieri, la nota di aggiornamento al Def ha fissato questo livello al 2,4% dopo che il ministro dell'economia Giovanni Tria si era imposto per non andare oltre l'1,6%, soglia massima tollerata dall'...

Deficit al 2 - 4% del Pil - lo spread sfonda quota 280. Piazza Affari giù con le banche : Apertura in netto calo per Piazza Affari, dopo che il governo ha approvato la manovra finanziaria che prevede un rapporto tra Deficit e pil a quota 2,4%. L’indice Ftse Mib perde il 3%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 6% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato ita...

Panic selling sulle banche dopo il Def : guadagnare con crollo azioni Unicredit - Intesa e Banco BPM si può : Fin qui la cronaca della giornata sui mercati con accenno alle previsioni su quello che potrebbe essere l'andamento delle azioni delle banche sul Ftse Mib nelle prossime ore. Charito questo, voglio ...

Otto risposte sul perché il Deficit al 2 - 4 per cento è così discusso anche se dentro le regole : E il Giappone allora? Il Giappone ha il debito pubblico più alto del mondo, un valore che supera il 250 per cento del suo Pil, ma questo debito è per buona parte detenuto in mano agli stessi ...

Def - il Deficit/pil al 2 - 4% chiarisce che Tria non è la garanzia di questo governo : Luigi Di Maio evocava l’impeachment, Matteo Salvini si preparava alle elezioni. Era la notte del 27 maggio e Sergio Mattarella aveva appena rispedito al mittente la squadra dei ministri proposta da Lega e Movimento 5 stelle. All’Economia c’era Paolo Savona. Sembrava l’inizio di una crisi istituzionale senza precedenti, un momento di rottura dagli esiti imprevedibili. Poi, le cose si ricomposero, con un compromesso: la nomina di Giovanni Tria al ...

