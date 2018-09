Un Crotone in 10 dopo 10 minuti si salva con Budimir al 96′ | beffato il Brescia FOTO ...

Vicenda stadio Ezio Scida : dopo la sentenza del TAR il Crotone lo potrà utilizzare interamente compreso la parte amovibile per un totale di 16.000 spettatori : È il caso di affermarlo: anche le buone notizie arrivano insieme. dopo la bella vittoria ottenuta dal Crotone in quel

Crotone - al capolinea la problematica della gestione dei servizi. Dopo il fallimento dichiarato in seguito alla sentenza del tribunale di Crotone in data 16/17 luglio u.s. sarà licenziato tutto il personale : Al peggio non c’è mai fine. Una vecchia battuta che non trova una diversa affermazione quando si vuol dire che

Crotone - uomo decine di donare gli organi e dopo la morte regala nuove vite : un miracolo straordinario : Si è verificato nella notte di sabato 11 agosto un prelievo e successiva donazione di organi presso l’Ospedale di Crotone: Leonardi Vincenzo, residente a Crotone, deceduto per emorragia cerebrale spontanea, ha dimostrato il suo grande altruismo e la sua enorme bontà . Aveva espresso in vita la volontà della donazione in caso di morte, comunicandola ai propri familiari i quali, pur trovandosi in un momento di grande dolore, hanno pensato ...

Terzo turno Coppa Italia - Crotone promosso agli ottavi dopo la vittoria di Livorno. Buona prestazione dei pitagotici : Livorno 0 Crotone 1 Marcatore: 62° Rohden Livorno (3-5-2): Mazzoni, Iapichino, Di Gennaro, Albertazzi, Parisi, Valiani, Luci (Murilo), Rocca, Porcino,

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...