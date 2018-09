Un Capitano al Colosseo | tra aneddoti e battute | Di libri ne ho letti zero | questo

huffingtonpost

: Tutte le foto dell'evento di presentazione dell'autobiografia di @Totti al #ParcoColosseo ??… - OfficialASRoma : Tutte le foto dell'evento di presentazione dell'autobiografia di @Totti al #ParcoColosseo ??… - mondadori : Stasera al Colosseo @Totti ha presentato l'autobiografia 'Un Capitano', scritta con @PaoloCond ed edita da… - iCMcalcio : La presentazione della biografia di Totti al Colosseo. L'emozione del Capitano: 'Sono lusingato e onorato per quest… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Una sola notte per Roma, ma divisa per due. Mentre Ennio Morricone festeggiava i suoi novant'anni all'Auditorium Parco della Musica con un concerto, al, Francesco Totti, nel giorno del suo 42esimo compleanno, presentava "Un", il libro-autobiografia pubblicato dalla casa editrice Rizzoli che si è impegnata a restaurare dodici statue marmoree degli Orti Farnesiani oltre a fare una donazione all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.Il cielo è stellato, l'umidità si fa sentire, la luna è ben in vista come lo spettacolo unico dato da un Anfiteatro Flavio recentemente restaturato. Quando arriviamo, gli ospiti sono quasi tutti seduti e si respira un'atmosfera dimessa e solenne insieme, quasi ossequiosa, probabilmente perchè quel posto aperto di sera in via del tutto eccezionale, mette soggezione ai più. Su tutti, alla mamma di ...