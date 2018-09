Un aereo della Air Niugini manca la pista di Chuuk Island e finisce nel mare della

La bufala del posto assegnato in aereo a Laura Boldrini e della lite : Un passeggero ha raccontato di essere stato spostato dalla compagnia perché il suo sedile sarebbe stato ceduto a un portatore di handicap. «Ma a sedersi è stata la deputata». Che smentisce. Un passeggero con regolare biglietto è stato cacciato dal proprio posto su un volo Alitalia per far posto, secondo la compagnia aerea, a un disabile. Peccato però che su quel posto da lui prenotato c'era seduta l'ex presidente della Camera Laura ...

Panico a bordo di un aereo della Hawaiian Airlines - spray al peperoncino esplode in volo : 15 persone intossicate : Una bomboletta di spray al peperoncino è esplosa a bordo di un aereo della Hawaiian Airlines in viaggio da Oakland, California, a Maui. Al momento dell'incidente sul volo si trovavano 256 passeggeri e ...

BIMBO MUORE SULL'aereo - TRAGEDIA SU VOLO ALITALIA/ Ultime notizie : la replica della compagnia al Sis 118 : Bimba MUORE in aereo, atterraggio a Bari del VOLO Beirut-Roma. Ultime notizie: la bambina aveva due anni ed è morta per arresto cardiaco. Inutile i tentativi dei soccorsi di rianimarla.(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 20:21:00 GMT)

L’aereo tenta l’atterraggio ma il vento è troppo forte : le immagini della manovra sono da brividi : Il video mostra alcune delle conseguenze del tifone Cimaron che nei giorni scorsi si è abbattuto sul Giappone, causando allagamenti e vittime. L’aereo, un velivolo della All Nippon Airways, sta tentando di atterrare all’aeroporto internazionale di Tokyo ma a causa del forte vento deve rinunciare alla manovra L'articolo L’aereo tenta l’atterraggio ma il vento è troppo forte: le immagini della manovra sono da brividi ...

Usa : in aereo con la moglie - indiano abusa della ventiduenne che gli dorme accanto : Un altro uomo abusa e molesta una donna [VIDEO], fenomeno purtroppo sempre più frequente e di cui si sente parlare praticamente giornalmente. L'ultimo episodio si è verificato negli Stati Uniti e vede protagonista un trentacinquenne indiano, Prabhu Ramamoorthy, il quale è stato capace di compiere gli abusi durante un volo aereo che da Las Vegas lo stava portando a Detroit. Peccato che affianco all'uomo, oltre che la vittima di tali ...

Un aereo della Latam e due della Sky Airlines costretti a tornare alla base : Sono almeno tre gli aerei che sono stati costretti ad atterraggi di emergenza o a rientrare alla base in Cile

Seattle - ruba un aereo di linea : inseguito dagli F-15 precipita dopo un’ora di volo. Le immagini della fuga e dello schianto : Un aereo della Alaska Airlines è decollato, nella notte, senza autorizzazione dall’aeroporto internazionale Seattle-Tacoma per poi andare a schiantarsi dopo circa un’ora di volo nello stato di Washington, vicino all’isola di Puget Sound. Il velivolo, un’elica bimotore Bombardier Q400 da 76 posti, è stato inseguito e intercettato da due F-15 e numerose persone hanno assistito alla scena. In un primo momento si temeva che a bordo ci ...

Svizzera - aereo d’epoca per tour panoramici si schianta : è il secondo incidente della stessa giornata : Un velivolo d’epoca si è schiantato sul Piz Segnas, nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. A dare la notizia è il quotidiano locale Ticinonline, specificando che l’incidente è avvenuto intorno alle 16.50 del 4 agosto e i rottami si trovano a un’altitudine di 2540 metri. secondo quanto riporta il giornale svizzero, l’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufac) ha dichiarato il blocco dello spazio aereo. Nella ...

Airbus di Stato - l’annuncio della ministra Trenta : “Chiuso il contratto dell’aereo di Renzi” : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta: "Oggi chiudiamo la storia dell'Airbus di Matteo Renzi. Ho incaricato gli uffici tecnici di comunicare ad Armaereo la rescissione del contratto".Continua a leggere

Roma - resti di un aereo della seconda guerra mondiale ritrovati sulla riva del Tevere : indagini in corso [FOTO] : Un’opera espositiva per una futura attività commerciale, un’ambientazione per un centro di Paintball, oppure un mezzo usato in una serie tv con George Clooney. Sono le teorie finora emerse per spiegare perché sulla riva del Tevere, nella zona nord della Capitale (Castel Giubileo), circa una settimana fa sono stati trovati i resti di un aereo, circondato da montagne di rifiuti vari. A circa 15 metri dal fiume sono spuntati la ...

Sonia Bruganelli contro chi la critica per l’ostentazione della sua ricchezza : “Belen è accettata sull’aereo privato - io no” : Sonia Bruganelli parla della sua vita sui social, la moglie di Paolo Bonolis è assillata dai commenti di chi la giudica per i viaggi in aereo privato Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, è spesso e volentieri criticata per ostentare la sua ricchezza sui social. Per difendersi dalle accuse, la donna ha deciso di dire la sua in un’intervista al Corriere della Sera, in cui non risparmia parole dure a chi la giudica. “In sostanza, ...

Paolo Bonolis - la verità della moglie sull'aereo privato : 'Mia figlia ha problemi motori' : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, torna a parlare delle critiche e delle polemiche scoppiate sui social dopo le sue foto sull'aereo privato, le quali hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico. In moltissimi si sono scagliati contro la Bruganelli, ritenendo che con questo modo di fare tendesse a mettere in evidenza e bella mostra la propria ricchezza, facendo fare brutte figure a suo marito Paolo. Ma Sonia non ci sta a queste ...

