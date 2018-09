Ulisse di Alberto Angela racconta il Rinascimento | Cleopatra | Shoah e Sissi su Rai 1

Ulisse su Rai1 - conferenza stampa con Alberto Angela : Gigi Proietti nel cast : [live_placement] Sta per iniziare presso la Curia Iulia del Foro Romano a Roma la conferenza stampa di presentazione di Ulisse: Il piacere della scoperta. Si tratta della nuova edizione del programma di Alberto Angela, trasmesso da questa stagione il sabato sera su Rai1 (e non più su Rai3). Blogo è presente e racconterà l'incontro in tempo reale. Previsti gli interventi del direttore di Rai1 Angelo Teodoli e del conduttore Alberto Angela. ...

Ulisse su Rai1 - conferenza stampa con Alberto Angela : Sta per iniziare presso la Curia Iulia del Foro Romano a Roma la conferenza stampa di presentazione di Ulisse: Il piacere della scoperta. Si tratta della nuova edizione del programma di Alberto Angela, trasmesso da questa stagione il sabato sera su Rai1 (e non più su Rai3). Blogo è presente e racconterà l'incontro in tempo reale. Previsti gli interventi del direttore di Rai1 Angelo Teodoli e del conduttore Alberto Angela. La regia è di ...

Ulisse - le nuove puntate in Tv su Raiuno da sabato prossimo : conduce Alberto Angela : Torna Ulisse: il piacere della scoperta. La nota trasmissione condotta da Alberto Angela trasloca da Rai 3 a Rai 1 e sara' trasmessa per quattro puntate in prime-time. La prima puntata, prevista per sabato 29 settembre, andra' in onda a partire dalle ore 21:25. Tra gli ospiti d'elezione figurano l'attore e doppiatore Luca Ward, che prestera' il suo inconfondibile timbro vocale alla narrazione e comparira' in video nella seconda puntata, e Gigi ...

Ulisse - le nuove puntate in Tv su Raiuno da sabato prossimo : conduce Alberto Angela : Torna Ulisse: il piacere della scoperta. La nota trasmissione condotta da Alberto Angela trasloca da Rai 3 a Rai 1 e sarà trasmessa per quattro puntate in prime-time. La prima puntata, prevista per sabato 29 settembre, andrà in onda a partire dalle ore 21:25. Tra gli ospiti d'elezione figurano l'attore e doppiatore Luca Ward, che presterà il suo inconfondibile timbro vocale alla narrazione e comparirà in video nella seconda puntata, e Gigi ...

I temi dell'Ulisse di Alberto Angela nel sabato sera di Rai1 : L'appuntamento è fissato per sabato 22 settembre a partire dalle ore 20:40 per la messa in onda di Stanotte a Pompei, quando Alberto Angela diventerà ufficialmente un volto di Rai1, dopo essere stato in coabitazione per anni con Rai3. Dalla settimana successiva infatti il figlio di Piero Angela porterà sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo il suo Ulisse con delle puntate monografiche che già da adesso si annunciano di grande ...