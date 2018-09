Ufficiali le nuove date dei Thegiornalisti nel 2019 | info e biglietti in prevendita

Rivelati i personaggi di Sabrina su Netflix - nuove immagini e descrizioni Ufficiali dei protagonisti del reboot : Dopo trama, promo e poster, ecco finalmente Rivelati i personaggi di Sabrina su Netflix , con le prime immagini rilasciate dal gigante dello streaming. Come noto, la serie racconta le avventure della famosa strega Sabrina (nella serie originale interpretata da Melissa Joan Hart) in chiave dark e più fedele al fumetto da cui sono tratte. La sinossi recita: Nella stessa atmosfera di Rosemary’s Baby e L’esorcista, questo adattamento racconta ...

Huawei P20 Pro e Huawei P20 si mostrano nelle nuove colorazioni Ufficiali - tra cui due con il retro in pelle : Huawei P20 e Huawei P20 Pro si mostrano a IFA 2018 in quattro nuove colorazioni , tra cui due con il retro in pelle . L'articolo Huawei P20 Pro e Huawei P20 si mostrano nelle nuove colorazioni ufficiali , tra cui due con il retro in pelle proviene da TuttoAndroid.

Ufficiali le nuove regole di Sanremo 2019 - unica gara per Big e Giovani e format per le Nuove Proposte : la rivoluzione di Baglioni : Come già ampiamente anticipato dai rumors delle ultime settimane, Claudio Baglioni ha intenzione di apportare diverse modifiche alle regole di Sanremo 2019, istituendo un'unica gara per Big e Nuove Proposte. Non più una competizione separata, con serate dedicate ai Big ed altre aperte dalla gara delle voci Giovani, ma un solo concorso per i Campioni e le Nuove Proposte, che saranno però soltanto due. A decretare coloro che potranno ...