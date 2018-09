Ufficiale | il Monza è di Berlusconi | il comunicato

Berlusconi torna in campo. Ufficiale : il Monza è suo : Affare concluso: da ieri il Monza calcio, a punteggio pieno nel girone b di serie C, è diventato di Silvio Berlusconi . A completare l'operazione mancano solo alcuni documenti contabili (il bilancio chiuso al 30 giugno) e la firma sul contratto del manager Fininvest, proprietaria del club con il 100% delle azioni. Il presidente attuale, Nicola Colombo, figlio di Felice un tempo vice-presidente del Monza al fianco di Adriano Galliani e poi ...

