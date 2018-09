huffingtonpost

: HuffPost: Ue stordita dalla manovra italiana: a Bruxelles attendono il testo e prendono tempo per capire come colp… - MPenikas : HuffPost: Ue stordita dalla manovra italiana: a Bruxelles attendono il testo e prendono tempo per capire come colp… - HuffPostItalia : Ue stordita dalla manovra italiana: a Bruxelles attendono il testo e prendono tempo per capire come colpire - la_stordita : @emrato Io ed Elisabeth unite dalla pigrizia. Che sbattimento salutare sempre tutti, la capisco. -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Debole, e questo si sa da. Ma soprattutto l'Ue apparescelta finale del governo italiano di impostare laeconomica con un deficit al 2,4 per cento del pil. Impreparata al nuovo azzardo italiano. All'indomani della scommessa al buio decisa ieri a Palazzo Chigi, il commissario europeo Pierre Moscovici attacca, ma ufficialmente la Commissione Europea prende: aspetta di conoscere ilfinale della legge di bilancio entro il 15 ottobre. Significa che non attaccherà? Nemmeno per sogno. Pur debole, l'Ue non potrà stare ferma, proprio come ha fatto con la Brexit: una sberla in faccia da Londra che oracerca di farsi pagare a caro prezzo.Quel numeretto così alto, il 2,4 per cento di spese in deficit, a Palazzo Berlaymont non se l'aspettavano. Fino a ieri sera, mentre a Palazzo Chigi erano in corso le trattative, giravano altri ...