UCCISE LADRO | CONFERMATA CONDANNA A 9 ANNI A MIRKO FRANZONI Serle | per Corte d' Appello

Brescia - UCCISE un ladro sorpreso nelle strade di Serle : confermata condanna a 9 anni e 4 mesi. “Fu omicidio volontario” : Fu omicidio volontario, non colposo né un incidente come sostiene la difesa. La Corte d’assise di Brescia ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi per Mirko Franzoni, il giovane di Serle, nel Bresciano, che la sera del 14 dicembre 2013 uccise in strada Eduard Ndoj, ladro albanese di 26 anni, che era entrato in casa del fratello. I due si incontrarono in strada a distanza di qualche ora rispetto al furto avvenuto nell’abitazione del ...