Uccisa a coltellate sulla porta di casa | sospetti sull' ex fidanzato 19enne della figlia

Loredana Uccisa a coltellate per difendere la figlia dall’ex fidanzato - 19enne fermato : Il giovane rintracciato dopo una giornata di fuga nei dintorni di Avola dove giovedì è stata uccisa la 45enne Loredana Lopiano, madre della sua ex fidanzata 17enne. Per l'accusa il giovane avrebbe litigato con la donna che non voleva rivedesse la figlia, arrivando a uccidere la 47enne sull'uscio di casa.Continua a leggere

Siracusa - 47enne Uccisa a coltellate davanti alla porta di casa : caccia all’assassino : La vittima è la 47enne Loredana Lo Piano raggiunta da diversi fenderti sull'uscio di casa dopo aver aperto al suo assassino ad Avola. E' scatta subito un caccia all'uomo: le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando sul fidanzato della figlia della vittima, un 19enne che ora è ricercato.Continua a leggere

