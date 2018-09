UBI Banca | cartolarizzazione di 2 | 75 miliardi di sofferenze

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 62% - UBI Banca a -2 - 09% (27 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari, dopo le decisioni della Fed, attende il Pil dagli Usa. Attesi anche altri dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 17:39:00 GMT)

UBI Banca - Marshall Wace lima le posizioni corte sul titolo : La Consob rende noto che il fondo speculativo Marshall Wace , dal 25 settembre 2018, ha ridotto la posizione ribassista su UBI Banca dall'1,28% all'1,12%. Intanto, a Piazza Affari, il Gruppo Bancario ...

UBI Banca pensa all’ambiente e sceglie Renault ZOE : Prosegue l’impegno di UBI Banca per la tutela dell’ambiente, con l’ingresso nel proprio parco auto della nuova Renault ZOE, un’auto elettrica a zero emissioni dirette, in un progetto di mobilità sostenibile in collaborazione con A2A, che ha anche fornito e installato il primo wall box di ricarica. Il veicolo, a partire da luglio 2018, è stato messo […] L'articolo UBI Banca pensa all’ambiente e sceglie Renault ZOE ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 69% - UBI Banca a +2 - 23% (21 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di avvicinarsi ai 21.500 punti. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:41:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ UBI Banca a +1 - 9% - Azimut a -1 - 9% (21 settembre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca di avvicinarsi ai 21.500 punti. Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:46:00 GMT)

Juventus e UBI Banca : l'economia spiegata ai più giovani : Attraverso la conferenza 'Scegli Cosa Voglio', a cura dalla società di formazione e comunicazione scientifica Taxi1729, i ragazzi hanno fruito di una lezione interattiva sull'economia ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 51% - UBI Banca a -2 - 44% (20 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di avvicinarsi ai 21.500 punti. Diversi dati macroeconomici previsti in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 17:39:00 GMT)

UBI Banca - lo short selling di B&G Master Fund : B&G Master Fund, dal 17 settembre 2018, detiene una posizione ribassista su UBI Banca, dello 0,52%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

UBI Banca punta a mobilità aziendale sempre più sostenibile : Prosegue l'impegno di UBI Banca per la tutela dell'ambiente . Il Gruppo Bancario ha aggiunto al proprio parco auto la nuova Renault ZOE, un'autovettura elettrica a zero emissioni dirette.

UBI Banca lancia un master executive per formare manager "digital" : Un corso di studi per formare manager 'digital' da introdurre in Banca, uno dei settori in cui la trasformazione digitale ha avuto un maggiore impatto negli ultimi decenni. È questo l'obiettivo dell'...

Sfumano gli acquisti sui titoli bancari - resiste UBI : Le vendite tornano prepotenti sui titoli bancari di Piazza Affari, dopo un avvio in denaro che seguiva la buona performance della vigilia, in scia al calo dello spread sul debito Italia-Germania.

