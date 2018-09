Tutti ricercatori per una notte con il progetto Sharper

Notte Europea dei Ricercatori 2018 - dalla guida di un rover con lo smartphone alla discoteca delle molecole : Tutti gli eventi : Per chi ha sempre sognato di poter parlare con un astronauta, interrogare un professore o assistere a un esperimento è l’occasione giusta. I Ricercatori escono dai laboratori per aprirli al pubblico. Torna la Notte Europea dei Ricercatori, la più importante manifestazione Europea di comunicazione scientifica, promossa dall’Unione Europea, che da 13 anni porta la scienza tra i cittadini di tutte le età. L’appuntamento è per il 28 settembre, ...

Il Consiglio nazionale delle ricerche partecipa alla “Notte dei ricercatori” : ecco Tutti gli eventi in programma : Il Consiglio nazionale delle ricerche, anche quest’anno, non manca all’appuntamento della Notte dei ricercatori, per sensibilizzare la collettività alla scienza e alle sue ricadute nella società. Indetta dalla Unione Europea, la manifestazione avrà luogo il 28 settembre in molte sedi della rete scientifica dell’Ente. Tante le attività organizzate sia nell’ambito di alcuni progetti finanziati dalla Commissione Europea – Meet, Society, ...

