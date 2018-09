Tutta l’ironia di Jeremy Chardy | “altro che Federer | ero il leader del Team Europa alla

sportfair

(Di venerdì 28 settembre 2018)‘vero’ delLaver Cup, anche senza giocare una singola partita: lo svela, con ironia, lo stesso tennista francese Anche la seconda edizione della Laver Cup è stata un successo. Il torneo che ha messo di fronte ‘’ e ‘Resto del Mondo’ ha divertito non solo i fan, ma anche gli stessi tennisti che hanno potuto fare gruppo e lottare per un successo comune, dinamica poco comune nel mondo del tennis. Il successo è andato, per il secondo anno di fila, al, nei quali ha brillato la stella del solito Roger, vero e proprio… anzi no. Ildelè stato! Non ci credete? In effetti non avete tutti i torti, visto che aveva il ruolo di riserva (per un eventuale infortunio dei titolari) ma non è mai sceso in campo. In conferenza stampa però il ...