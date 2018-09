Tsunami in Indonesia | circa 400 morti

Terremoto e Tsunami in Indonesia : il gesto commovente del controllore di volo - morto per salvare un aereo : Situazione critica in queste ore nell’isola di Sulawesi, in Indonesia, colpita da forti scosse di Terremoto: Palu e l’intera fascia costiera piangono quasi 400 vittime. I media Indonesiani hanno riportato la storia di Anthonius Gunawan Agung, un giovane controllore di volo che è rimasto nella torre di controllo dell’aeroporto di Palu durante il sisma magnitudo 7.5, per consentire il decollo di un jet della Batik Air a cui stava ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : almeno 384 morti - decine i dispersi - : Continua a salire il bilancio delle vittime dopo la scossa di magnitudo 7.5 e il maremoto nell'isola di Sulawesi. L'onda si è abbattuta su una festa in spiaggia a Palu. Ancora interrotte le ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia - UE : mobilitato Copernicus - pronti a fare di più : L’Unione Europea “ha offerto il suo pieno sostegno” all’Indonesia in riferimento al Terremoto e allo tsunami, e ha reso noto di avere già attivato il servizio di mappatura satellitare di emergenza Copernicus per facilitare le operazioni di salvataggio e assistenza. “Continuiamo a monitorare la situazione da vicino e siamo pronti a mobilitare più assistenza“, hanno assicurato l’Alto rappresentante ...

Indonesia - centinaia di morti dopo il forte sisma e lo Tsunami - Travolti partecipanti a un festival sulla spiaggia : Finora, tutte le vittime sono state accertate nella città di Palu, all'indomani delle onde alte un metro e mezzo che hanno travolto la citta' di 350mila abitanti nell'isola di Sulawesi, nella parte ...

Indonesia : Tsunami su festa - dispersi : ANSA, - BANGKOK, 29 SET - Mentre il bilancio delle vittime del terremoto e dello tsunami in Indonesia ha raggiunto quota 384, a Palu c'è particolare preoccupazione per la sorte dei partecipanti a un ...

Indonesia - quasi 400 morti per lo Tsunami : La fornitura di corrente elettrica e acqua è interrotta dal momento del disastro, il che ostacola il compito dei medici

Tsunami in Indonesia - almeno 384 vittime. Centinaia di dispersi : Salgono a 384 le vittime del terremoto e dello Tsunami che ieri hanno colpito ieri l'isola di Sulawesi. Il nuovo bilancio è stato fornito da Sutopo Purwo Nugroho, portavoce dell'Agenzia per la gestione dei disastri naturali. La cifra si riferisce solo alla città di Palu, la più colpita, dove c'è particolare preoccupazione anche per la sorte dei partecipanti a un festival su una spiaggia cittadina, travolti dallo ...

Terremoto in Indonesia : Tsunami investe festa in spiaggia - apprensione per “decine o forse centinaia” di persone : Il bilancio delle vittime del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito ieri l’Indonesia ha raggiunto quota 384: la maggior parte dei morti si sono registrati nella località di Palu, dove in queste ore c’è preoccupazione per la sorte dei partecipanti a una festa su una spiaggia cittadina. I presenti sarebbero stati travolti dallo tsunami: potrebbero essere “decine o forse centinaia” di persone, ha reso noto il portavoce ...

Terremoto e Tsunami in Indonesia : 384 morti : Strage in Indonesia. Sale il bilancio dei morti del Terremoto e dello tsunami che hanno colpito venerdì l'isola di Sulawesi. Le vittime sono almeno 384. Il nuovo bilancio è stato fornito da Sutopo Purwo Nugroho, portavoce della Protezione civile. La cifra si riferisce solo alla città di Palu, la più colpita.--La scossa di Terremoto è stata di magnitudo 7.5 e ha scatenato uno tsunami. Onde alte vari metri si sono abbattute sulle coste dell'isola ...

