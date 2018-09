Trump | Ford molto convincente | ma anche Kavanaugh

Kavanaugh - Ford testimonia al Senato contro il giudice di Trump : «Mi ha aggredita» : «Sono sicura al 100%»: Christine Blasey Ford non ha dubbi che ad aggredirla sessualmente nel 1982 fu Brett Kavanaugh, il giudice nominato da Trump alla Corte suprema che aspetta la conferma dal ...

Harrison Ford contro Trump : 'Non date potere a chi è contro la scienza!' : ...nazioni si impegnavano a ridurre volontariamente le loro emissioni di gas serra nel tentativo di combattere l'inquinamento e salvaguardare così la salute di milioni di cittadini in tutto il mondo. "...

Trump : "Marchionne tra i più brillanti dai tempi di Henry Ford" : Secondo Donald Trump "Sergio Marchionne è stato uno dei manager più brillanti e di successo dai giorni del leggendario Henry Ford". Il presidente degli Stati Uniti con un tweet si unisce al coro degli attestati di stima all’ex amministratore delegato di FCA, morto ieri in una clinica svizzera dove era ricoverato in condizioni irreversibili in seguito alle complicazioni di un intervento. Trump in un tweet di oggi prosegue dicendo che è stato ...

