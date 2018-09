Tria sotto assedio costretto a cedere | ' Ma io non lascio'

Pensioni - quota 100 sì o no? Tria sotto assedio da Movimento 5 Stelle e Lega Nord : L'obiettivo della parta politica è chiaro: condurre in porto una legge di Bilancio che contenga i principali punti del contratto firmato da Movimento 5 Stelle e Lega prima che il premier Conte ...

Governo - battaglia sul deficit. Di Maio 'Vogliamo manovra del popolo'. Tria sotto assedio. Lega 'Se non è in linea - lo cambiamo' : E smentisce anche di aver chiesto le dimissioni del ministro Tria dell'Economia, Giovanni Tria: 'È in corso una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo discutendo per avere il meglio per i ...

Tria : restiamo sotto il 2 %. Dall'Ue sconto per Genova un bonus da due miliardi : La somma delle richieste vale 18 miliardi di spese permanenti, l'uno per cento in più delle attese di Bruxelles

Tria sotto assedio - i rischi di far cadere il tabù dell’Iva : Il ministero dell’Economia e delle Finanze Quello che sembra accadere, stando alle ricostruzioni stampa, ha oggettivamente dell’incredibile. Accade in un settembre ricco di torpore, con gli italiani che ancora non hanno capito – sfido, non l’hanno capito neanche gli autori e gli addetti ai lavori – cosa troveranno nel pacco regalo della legge di bilancio. Più pacco che regalo, da quel che si intravede all’orizzonte ...

Agevolazioni fiscali - quei 75 miliardi sotto la lente di Tria : dai rimborsi all’autotrasporto ai vantaggi per gli armatori : “La flat tax? Va finanziata con un riordino profondo delle tax expenditure“. Cioè la giungla di deduzioni, detrazioni, esenzioni e regimi speciali che quest’anno costeranno alle casse pubbliche oltre 75 miliardi. A rilanciare la necessità di intervenire con l’accetta è stato il ministro dell’Economia Giovanni Tria. E, al netto dei contrasti degli ultimi giorni, per il titolare del Tesoro non dovrebbe essere ...

Tria sotto l'assedio di Di Maio (ma anche di Salvini) : Alla fine la parola impronunciabile viene pronunciata anche se, sia chiaro, solo per esorcizzarla: dimissioni. Dimissioni del ministro Giovanni Tria, l’uomo attorno al cui nome lo scorso maggio era stata trovata una faticosissima intesa dopo il “non possumus” di Sergio Mattarella nei riguardi di Paolo Savona. Dimissioni ma solo per escluderle, per carità. Ecco quindi Luigi Di Maio articola il movimento delle labbra ...

Tria resta sotto tiro del M5s : reddito di cittadinanza subito : "Le indiscrezioni di stampa su possibili dimissioni del ministro Tria sono prive di fondamento". La prima preoccupazione del Mef, ieri mattina, è stata quella rassicurare i mercati: Giovanni Tria non ha alcuna intenzione di dimettersi. E continuerà ad esercitare il suo ruolo di guardiano dei conti e di garante della sanità economica (e, in buona parte, anche mentale) del governo, con buona pace del febbrile vicepremier Di Maio e delle ansie ...

Moscovici : "L'Italia è un problema". E Tria resta sotto assedio : Non si tratta di far cadere il ministro dell'Economia, senza reddito di cittadinanza l'intero governo avrà problemi. Noi non diciamo tutto e subito, ci prendiamo l'arco della legislatura, ma bisogna ...

Il mercato crede a Tria : spread sotto i 240 punti : Le rassicurazioni del ministro dell'Economia e delle Finanze hanno dato i frutti sperati: lo spread è sceso a quota 235 punti base, il livello minimo da luglio scorso. In avvio di giornata, effetti ...

MOSCOVICI “ITALIA MANTENGA DEBITO SOTTO CONTROLLO”/ Vienna - Dombrovskis incontra Tria : “Vis-a-vis positivo” : Manovra, MOSCOVICI all’Italia: “Voglio credere che sia realistica”. Ultime notizie incontro all'Ecofin di Vienna con il ministro dell'economia Giovanni Tria(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:42:00 GMT)

Tria pressing sul governo per deficit/Pil sotto il 2% - Spread cala : Continua, all'interno del governo, il dibattito sul livello del deficit/Pil. Appena tornato a Roma dopo una missione a Pechino e Shanghai, il ministro dell'Economia Giovanni Tria continua a fare pressing su Lega e M5s perché il livello deficit/Pil resti sotto il 2% del Pil nel 2019. Lo riferiscono fonti governative vicine al dossier all'agenzia Reuters. ...

