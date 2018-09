Transition | la prima “auto volante” sul mercato nel 2019

laragnatelanews

(Di venerdì 28 settembre 2018) Immaginare di poter guidare un’automobile che, all’occorrenza, consenta prendere il volo e decollare per raggiungere più rapidamente la propria destinazione, eliminando il problema del traffico urbano sembra davvero un sogno, ma non è solo una idea, ma un progetto su cui già svariate aziende stanno lavorando, con l’obiettivo di sfruttare lo spazio aereo per muoversi più rapidamente soprattutto nelle grandi città. Per assistere al lancio di progetti come quelli svelati da tempo da società del calibro di Uber o Airbus, sarà necessario attendere ancora qualche anno. Ma l’arrivo suldellaauto volante è invece più vicino di quanto si pensi. La soluzione arriva dall’azienda cinese Terrafugia, che a partire dallancerà sul, che può essere definita a tutti gli effetti laautomobile in grado di spiccare il ...