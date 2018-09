Traditi da M5S | a Venezia si mobilita il ' popolo del no'

huffingtonpost

(Di venerdì 28 settembre 2018) La pazienza ha un limite. Ed evidentemente quel limite è considerato raggiunto per i No Tav, i No Tap, No Muos, No alle Grandi Navi e tante altre realtà ambientaliste che si erano avvicinate al Movimento cinque stelle in questi ultimi anni e che adesso ne sono "deluse". Domani aqueste e altre associazioni si riuniscono in un'assemblea indetta dal 'Comitato No Grandi Navi', che da anni si batte contro il passaggio dele navi di crociera in laguna. Obiettivo dellazione: denunciare ufficialmente il "tradimento della componente grillina" del governo sulle grandi opere. Domenica pomeriggio manifesteranno in barca nel canale della Giudecca per "disturbare il passaggio delle grandi navi", dichiarano sul loro sito di riferimento globalproject.info.( dopo il video)"Il balbettio sul Tav del nostro Ministro delle infrastrutture secondo cui l'opera ...