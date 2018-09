Tra i gruppi dell' energia sale la corsa all' oro verde

Potenza - Dda : 3 arresti per estorsione/ Video - emerso stretto legame Tra gruppi criminali lucani e foggiani : Potenza, Dda: 3 arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini spunta il forte legame tra la criminalità lucana e quella foggiana.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:36:00 GMT)

I gruppi sTranieri fanno shopping (di brand made in Italy). Ecco perché : VersaceValentinoGucciSergio RossiLa PerlaFendiBottega VenetaBrioniKriziaEmilio PucciSerapianBulgariPomellatoLoro PianaFiorucciCoccinelleCornelianiBye bye, un bell’inchino, un saluto con la mano e via, si parte per una nuova avventura. Versace venduto a Michael Kors. Un altro nome storico del made in Italy in mani straniere. E c’è chi si dice contro, c’è chi polemizza, chi storce il naso, chi dichiara che l’eccellenza italiana è al suo ...

Tutti nominati nella prima puntata del Grande Fratello Vip : concorrenti divisi in due gruppi Tra casa e caverna : La prima puntata del Grande Fratello Vip incuriosisce il pubblico che non conosce ancora i nomi dei concorrenti ma è un po' noiosa per chi sa già chi entrerà. Una lunga carrellata di nomi e di vip (o anche no) si sono presentati in passerella abbracciando e stringendo le mani del finto pubblico, senza ascoltare le parole e le battute di Ilary Blasi, e varcando la porta come avessero vinto un premio. Da Francesco Monte a Lisa Fusco, dalla ...

Brescia - raid alla sede di Forza Nuova : 4 indagati nei gruppi dell'estremismo di sinisTra : Brescia, 10 settembre 2018 - Ci sono quattro indagati nell'ambito delle indagini sul raid del 7 settembre contro la sede di Forza Nuova in via Milano a Brescia. La Digos dopo aver eseguito le ...

Volley - Mondiali 2018 : i quattro gironi ai raggi X - Tra favorite e outsider? L’analisi dei gruppi : I Mondiali 2018 di Volley maschile si giocheranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La prima fase della rassegna iridata prevede quattro gironi da sei squadre ciascuno, le varie formazioni si affronteranno tra loro una sola volta e le prime quattro classificate accederanno alla seconda fase portandosi dietro tutti i risultati ottenuti. Analizziamo nel dettagliato i quattro gironi vagliandoli ai raggi X. POOL A (a Roma e ...

Siti d'incontri - chat e gruppi : Napoli capitale dei Tradimenti online : Non servono più giochi di sguardi, bigliettini e mazzi di fiori: ai tempi del 4.0 basta un click e anche il tradimento è a portata di mano. Tinder, Badoo, Meetic, Once, Grindr, sono...

La «corrida» delle auto in via Bolla : rissa - per gelosia - Tra gruppi rom : iniziata con una discussione tra un uomo e una donna, un marito geloso fino all'ossessione e sua moglie, nei cortili di via Bolla. La coppia, entrambi romeni, vive nella comunità di connazionali che ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : “La piena di ieri come uno tsunami” - i gruppi erano “nel posto sbagliato al momento sbagliato” : In merito alla Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel Parco del Pollino, nelle Gole del Raganello, Giacomo Zanfei, vicepresidente del Soccorso alpino Calabria, ha spiegato che “la piena di ieri nelle è stata un vero e proprio tsunami“: “Fare attivita’ di soccorso nel Raganello è molto difficile. E’ un’attivita’ complessa. Le guide del Raganello sono persone bravissime, specializzate, di alto livello, non sono improvvisate, pertanto nessuno va ...

WhatsApp - virus nei gruppi e nuova minaccia/ Falla dimosTrata in video : nessun problema nelle chat individuali : WhatsApp, virus nei gruppi: nuova minaccia. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:07:00 GMT)

WHATSAPP - VIRUS NEI GRUPPI E NUOVA MINACCIA/ Falla dimosTrata in video : il team sta lavorando per correggerla : WHATSAPP, VIRUS nei GRUPPI: NUOVA MINACCIA. Da oggi Falla rende vulnerabili smartphone Apple e Android. Le ultime notizie: messaggi inviati possono essere manipolati per un bug(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:06:00 GMT)