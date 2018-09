Totti show al Colosseo per la presentazione di ‘Un Capitano’ : “presidente Roma? Magari! Ritiro? Ammetto che…” : Francesco Totti show al Colosseo per la presentazione dell’autobiografia ‘Un Capitano’: tanti ospiti e una serie di dichiarazioni davvero interessanti Compleanno davvero particolare quello festeggiato da Francesco Totti al Colosseo. Il leggendario ex calciatore della Roma ha presentato la sua autobiografia ‘Un Capitano‘, una raccolta di esperienze umane e sportive dei suoi 25 anni di carriera. Un libro nel ...

Che tempo che fa lo show di Francesco Totti : Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a “Che tempo Che Fa”. Ospite di Fabio Fazio, l’ex capitano Francesco Totti che è un vero mattatore a suon di battute in stile romano. L’occasione è il lancio del suo primo libro autobiografico scritto da Paolo Condò «Un Capitano». Momenti esilaranti alternati a racconti d’infanzia, aneddoti sconosciuti anche ai più esperti tifosi della Roma. Con la sua solita ...

Francesco Totti show a Che Tempo Che Fa da Fazio : «Io imperatore di Roma? Così me metti l'ansia...» : «Io un imperatore? Così me metti l'ansia». Un vero e proprio show quello di Francesco Totti a Che Tempo Che Fa in onda stasera su Rai Uno. Ospite di Fabio Fazio, l'ex...