Totti confessa la nuova voglia di paternità a Verissimo | Ilary Blasi sarà d’accordo? ...

“Mio padre - mio figlio e Ilary” : Totti confessa la nuova voglia di paternità a Verissimo : Francesco Totti festeggia 42 anni e presenta il suo nuovo libro a ‘ Verissimo ’, l’ex storico capitano della Roma intervistato da Silvia Toffanin “Sabato, per la prima volta a # Verissimo arriva per una lunga intervista il grandissimo @francesco Totti ! Auguri Francesco!“. Così l’account Instagram ufficiale di ‘ Verissimo ’ annuncia la presenza di Francesco Totti nella puntata di sabato 29 ...

Totti si confessa : «L’inglese? Tocca impararlo - o in spogliatoio non capisci niente» : Tutto iniziò…Facciamo le squadre?Il primo derbyL'esordioCome un padreLa maturazionePupone a chi?La fasciaEsordio in NazionaleRe del derbyNella storiaStrage di cuoriMa poi arriva Ilary...Quasi amiciSbagliando si imparaLe prime gaffeAutoironiaZitti e casaLo scandaloIl matrimonioTotti papàIn cima al mondoCucchiai e...loft!Ancora papàI tatuaggiC'è chi dice noAmore rinnovatoIl vecchio continenteSorridete!Matrimonio bisScambio di magliaAnche sul ...