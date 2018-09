Tmb Salario | Arpa Lazio riscontra diverse irregolarità

Tmb Salario Roma - Pd e comitati in piazza contro l’impianto per i rifiuti : “Puzza e rischio salute”. M5s : “Strumentalizzano” : Un impianto di smaltimento vetusto e sovraccarico trasformato in una discarica. A Roma nord, lungo la via Salaria fra i quartieri di Nuovo Salario, fidene Serpentara e Villa Spada, dal 2011 sorge un gigante puzzolente che rende la vita impossibile a decine di migliaia di cittadini e preoccupa circa i possibili risvolti sulla salute pubblica. E ogni anno, ogni mese che passa, è sempre peggio. Un tema caldo per un intero quadrante della Capitale, ...

Pacetti : Tmb Salario chiude grazie Giunta Raggi - non comizi Valeriani : Roma – “Il Tmb Salario non lo chiudono i comizi dell’assessore regionale Valeriani. Da lui e da Zingaretti Roma attende dal 2013 un piano regionale rifiuti che ancora non si vede all’orizzonte. Se proprio vuole parlare di Malagrotta, si occupi della bonifica e con l’Arpa regionale vada a controllare i miasmi che arrivano dall’area dell’ex discarica piu’ grande d’Europa. Mentre Valeriani ...

Fdi : cittadini assistono a litigio Pd-5S su impianto Tmb Salario : Roma – “Sull’impianto Tmb di via Salaria i cittadini stanno assistendo ad un raccapricciante scarico di responsabilita’ tra Regione Lazio e Comune di Roma, con il Pd e il M5S che pensano solo a fare propaganda mentre i cittadini restano asfissiati dalle emissioni odorigene. Ad oggi non sappiamo con precisione quale sia la mole di rifiuti trattata, qual e’ – e se esiste – il piano di dismissione ...

Tempesta-Corbucci : bugie e silenzi su Tmb Salario da Campidoglio : Roma – “Questo pomeriggio l’assessore al ciclo dei rifiuti della Regione Lazio partecipera’ alla riunione dell’osservatorio sul Tmb Salario che si riunisce a Piazza Sempione. Al contrario la Sindaca Raggi e la sua assessora Montanari continuano ad alternare silenzi assordanti e bugie imbarazzanti, affermando davanti alle telecamere come l’impianto funzioni correttamente, salvo poi scoprire la nota con cui il ...

Marzetti : tutelare salute bambini residenti vicino Tmb Salario : Roma – tutelare la salute dei bambini residenti nelle zone al tmb di via Salaria a Roma chiudendo l’impianto stesso. E’ questo il motivo che ha spinto alcuni rappresentanti del comitato di quartiere Salario ad incontrare, questa mattina alla Pisana, il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti. La delegazione degli abitanti ha espresso la sua preoccupazione per una ...

Marzetti : tutelare salute bambini residenti vicino Tmb Salario : Roma – tutelare la salute dei bambini residenti nelle zone al tmb di via Salaria a Roma chiudendo l’impianto stesso. E’ questo il motivo che ha spinto alcuni rappresentanti del comitato di quartiere Salario ad incontrare, questa mattina alla Pisana, il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio, Jacopo Marzetti. La delegazione degli abitanti ha espresso la sua preoccupazione per una ...

Zocchi : Raggi gioca con salute persone con Tmb Salario : Roma – “La sindaca oggi declama nuovamente l’obiettivo del 70% di raccolta differenziata entro il 2021. Ricordando alla sindaca, anzitutto, i modesti risultati sotto la sua gestione (nei due anni l’incremento della differenziata si attesta sull’1,5%) faccio presente che il Tmb Salario, che in questi giorni lavora a pieno regime e a piena puzza continuando a rovinare la vita di tutti noi, secondo il piano industriale ...

Muroni : monitorare quartieri vicino a Tmb Salario - rischio inquinamento : Roma – “È necessario avviare con urgenza un monitoraggio per verificare se nei quartieri vicini al TMB Salario ci siano rischi per la salute dei cittadini a causa dei miasmi. Credo, come ipotizza anche la procura, che ci siano gli estremi per applicare la legge sugli ecoreati e contestare l’inquinamento ambientale”. “Richieste che avevo gia’ fatto nella mia interrogazione n. 5-00380 e che credo dovrebbe ...

Rifiuti : richiesta commissione su Tmb Salario. L'opposizione attacca Montanari - Diaco fa il difensore : ... importanti associazioni e mezzi di informazione senza cedere alla tentazione della facile strumentalizzazione politica '. Le opposizioni: 'Vogliamo i fatti' Una stoccata alle opposizioni. La ...