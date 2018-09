Tisana alla melissa | un ottimo rimedio antistress per l’autunno

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 settembre 2018) Per gli amanti di coperte e tazza calda da sorseggiare in mano, la, da sorseggiare nelle fredde serate autunnali, è davvero ricca di virtù: attenua lo stress, il nervosismo, l’ipereccitabilità nervosa, ma anche nevralgie, vertigini, tachicardia e palpitazioni nervose. Un toccasana contro i dolori mestruali, è undigestivo, antivirale e antibatterico. Consigliata contro color irritabile, gastrite, nausea o vomito, laesercita un’azione sedativa contro l’insonnia, specie se la pianta officinale viene abbinatacamomilla. Come realizzarla in casa? Ponete in una teiera un mazzetto di foglie fresche o un cucchiaio e mezzo di erba esssiccata, versandovi sopra 75 cl di acqua bollente. Copritela, lasciando lain infusione per circa 10/12 minuti per poi filtrarla e berla ancora calda. Per preparare il decotto: gli stessi dosaggi della ...