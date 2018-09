TIM proroga alcune offerte e lancia SuperGiga & Chat Mese

TIM ha deciso di prorogare le sue offerte standard Senza Limiti fino al 28 ottobre 2018 : TIM proroga le sue offerte standard Senza Limiti con uno sconto particolare per i non clienti che scelgono l'addebito su carta di credito o conto corrente. L'articolo TIM ha deciso di prorogare le sue offerte standard Senza Limiti fino al 28 ottobre 2018 proviene da TuttoAndroid.

TIM proroga fino al 30 settembre le offerte standard e quelle TIM Connect : TIM ha proroga to fino al 30 settembre le proprie offerte Senza LImiti, in versione Silver, Gold e Platinum, e l'offerta TIM Connect . L'articolo TIM proroga fino al 30 settembre le offerte standard e quelle TIM Connect proviene da TuttoAndroid.

Riforma Pensioni 2018/ Damiano (Pd) : “Quota 100 ok - serve proroga Ape Sociale” (ul TIM e notizie) : Riforma Pensioni 2018 , ultime notizie e scontro Governo-Pd sulla Quota 100: Giacobbe, "non abolisce la Fornero, ecco i problemi". Le novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 18:55:00 GMT)

VACCINI - PROROGATA AUTOCERTIFICAZIONE/ Ul TIM e notizie - le proteste dei dirigenti scolastici locali : VACCINI , nuovo emendamento: PROROGATA l’ AUTOCERTIFICAZIONE . Ultime notizie , dietrofront del governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 00:13:00 GMT)

Vaccini - prorogata autocertificazione/ Ul TIM e notizie - Governo “obbligo rimane” : Madia - “ritorno al Medioevo” : Vaccini , nuovo emendamento: prorogata l’ autocertificazione . Ultime notizie , dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 20:26:00 GMT)

Autocertificazione vaccini : proroga al 10 marzo/ Ul TIM e notizie caos Governo : Burioni “vittoria della scienza” : vaccini , nuovo emendamento: proroga ta l’ Autocertificazione . Ultime notizie , dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: Autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 18:07:00 GMT)

VACCINI - EMENDAMENTO PROROGA AUTOCERTIFICAZIONE/ Ul TIM e notizie - tempo fino a 10 marzo : Nas nelle scuole : VACCINI , nuovo EMENDAMENTO : PROROGA ta l’ AUTOCERTIFICAZIONE . Ultime notizie , dietrofront del governo in merito alla circolare Grillo: AUTOCERTIFICAZIONE valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:57:00 GMT)

Vaccini : emendamento proroga autocertificazione/ Ul TIM e notizie - tempo fino al 10 marzo : presidi - "sarà caos" : Vaccini , nuovo emendamento : proroga ta l’ autocertificazione . Ultime notizie , dietrofront del governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Vaccini - nuovo emendamento : proroga autocertificazione/ Ul TIM e notizie - dietrofront Governo Lega-M5s : Vaccini , nuovo emendamento : proroga ta l’ autocertificazione . Ultime notizie , dietrofront del Governo in merito alla circolare Grillo: autocertificazione valida fino a marzo 2019(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 14:08:00 GMT)

TIM Party proroga fino al 6 ottobre gli sconti per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 : TIM ha deciso di prorogare fino al 6 ottobre 2018 gli sconti di TIM Party per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo TIM Party proroga fino al 6 ottobre gli sconti per i Samsung Galaxy S9 e Galaxy A6 proviene da TuttoAndroid.