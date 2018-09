The Vampire Diaries lascia il posto a The Originals su La5 | spunta una scena tagliata nel

The Big Bang Theory 12×01 cita The Vampire Diaries con Amy e Sheldon in luna di miele (promo 12×02) : The Big Bang Theory 12x01, primo episodio dell'ultima stagione della comedy, è un trampolino di lancio verso le tematiche che verranno maggiormente affrontati nel corso dell'annata. Amy e Sheldon cercano di bilanciare i loro comportamenti, riservata lei e pianificatore lui; Penny e Leonard si impegnano per non diventare una coppia noiosa come i genitori di Amy. La prémiere riprende qualche giorno dopo il matrimonio di Amy e Sheldon. Come ...

The Cove : il nuovo drama dai produttori di The Vampire Diaries : The Cove è il nuovo drama scritto da due produttori esecutivi di The Vampire Diaries. La nuova serie Tv firmata The CW rimette in moto le nostalgie dei fan, che ancora piangono l’addio ai fratelli Salvatore. The Cove non promette di riportarli in vita o di occuparsi dei loro presunti discendenti. Rivoluzionata la storyline, i due executive hanno scelto di occuparsi ancora del soprannaturale. The Cove: The CW mette in lavorazione il ...

Il finale di The Vampire Diaries ha rovinato la storia di Klaus e Caroline : la scena tagliata e le parole di Julie Plec sui Klaroline : Il finale di The Vampire Diaries ha rovinato la storia dei Klaroline per sempre. I fan non ne hanno dubbi e lo stesso ha rivelato poche ore fa Julie Plec dopo l'ultimo episodio di The Originals 5. Anche lo spin off è finito in panchina e per i Klaroline niente è stato come speravamo e la stessa produttrice e ideatrice della serie lo sa bene. Nel finale di The Vampire Diaries Caroline ha sposato Stefan per poi perderlo poco dopo per il suo ...

The Vampire Diaries e The Originals al Comic-Con nel trailer di Legacies : anche i figli di Damon ed Elena nello spin off? : Hope Mikaelson ha fatto il suo debutto da "eroina" ma, soprattutto, da protagonista della nuova Legacies lo spin-off di The Originals che ci riporta a The Vampire Diaries e a casa Salvatore. Sarà proprio quella la location scelta per mettere in piedi la scuola per i ragazzi "speciali" come le gemelle di Alaric e la stessa Hope che nel trailer di Lecagies mostrato al Comic-Con spiega di essere nata da un licantropo e un vampiro e di avere ...