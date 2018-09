' The Bard' s Tale IV | Barrows Deep' | tra fortezze | draghi e mostri con un RPG dungeon

Brian Fargo proverà a riacquistare Interplay se The Bard's Tale 4 venderà 2 milioni di copie nei primi 18 mesi : The Bard's Tale 4: Barrows Deep è ora disponibile e, a quanto pare, se venderà abbastanza bene, il capo di inXile Entertainment tenterà di riacquistare Interplay Entertainment.Come riporta VG247.com, secondo un tweet di Brain Fargo, ci sono serie intenzioni di acquisire Interplay, una compagnia che ha co-fondato nel 1983.Interplay è stato il creatore originale della serie di Fallout e ha pubblicato i franchise di Baldur's Gate e Descent.Read ...

The Bard's Tale IV : Barrows Deep è ora disponibile : pubblicato un video con i primi 13 minuti di gameplay : Come molti di voi sapranno il 18 settembre è finalmente sbarcato su PC The Bard's Tale IV: Barrows Deep, il titolo di inXile Entertainment caratterizzato da fasi di esplorazione in prima persona di dungeon labirintici con enigmi e indovinelli e un combattimento dinamico a fasi, dove il ritmo animato della battaglia fornirà comunque ai giocatori il tempo necessario per pensare e rispondere agli attacchi dei nemici.Il gioco è previsto anche per ...

The Bard's Tale 4 : Barrows Deep si mostra nel trailer di lancio : inXile Entertainment ha rilasciato il trailer di lancio per il suo The Bard's Tale IV: Barrows Deep. Con personaggi da costruire e personalizzare, fasi di esplorazione in prima persona di dungeon labirintici con enigmi e indovinelli, il titolo promette di essere un degno successore della trilogia di Bard's Tale, ed è stato finanziato da migliaia di persone su Kickstarter.Come riporta DSOGaming, il gioco sarà caratterizzato da un combattimento ...

Scopriamo alcuni dei personaggi di The Bard's Tale IV : Barrows Deep nel nuovo trailer : L'RPG a turni in prima persona The Bard's Tale IV: Barrows Deep torna sotto i riflettori, dopo l'annuncio dell'arrivo delle versioni console, grazie a un nuovo trailer.Come riporta Gematsu, InXile Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per The Bard's Tale IV: Barrows Deep che mette in risalto alcuni degli oltre 350 personaggi completamente doppiati che i giocatori incontreranno nel corso dell'avventura.Che ne dite?Read more…

TV - Rai1 : “The remnants. La guerra che resta” racconta il Laos - il paese più bombardato della storia : Quale e` il paese più bombardato della storia? Un paese formalmente mai entrato in guerra: il Laos. Tra il 1964 ed il 1973, durante la guerra in Vietnam, l’aviazione statunitense vi effettuo` piu` di 500.000 missioni, scaricando oltre 2 milioni di tonnellate di materiale esplosivo. Quarant’anni dopo in Laos tutto e` cambiato, ma la vita dei suoi abitanti e` ancora profondamente segnata dalla presenza di residuati bellici disseminati ovunque: nei ...

Rilasciato un nuovo trailer per The Bard's Tale IV : Barrows Deep : inXile Entertainment ha da poco Rilasciato un nuovo trailer dedicato a The Bard's Tale IV: Barrows Deep, il video mostra il nuovo dinamico combattimento a turni.Come riporta Gematsu, ecco le parole di inXile sull'argomento:"Il posizionamento potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte in The Bard's Tale IV: Barrows Deep. Ogni personaggio sarà dotato di abilità attive e passive, rendendo ognuno di essi un elemento importante della vostra ...

The Bard’s Tale Trilogy : Recensione - Trailer e Gameplay : InXile Entertainment e Krome Studios portano alla luce uno dei più celebri dungeon crawler RPG del passato, stiamo parlando di The Bard’s Tale, con la trilogia completamente rimasterizzata in Audio e Video e con tutte le dovute migliorie. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul primo capitolo della serie, disponibile da ieri su Steam e GOG, anticipandovi che ...