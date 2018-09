TG RDN del 28 09 18

TG RDN del 27/09/18 : CUCCHI, CENTINAIA STUDENTI A PIAZZALE CLODIO PER PROCESSO BIS ‘Sappiamo chi e’ Stato, con Stefano nel cuore, con il sangue negli occhi’. Questo lo striscione esposto questa mattina di fronte al Tribunale di Roma, a piazzale Clodio, dove e’ in corso il processo bis sulla morte di Stefano Cucchi. Imputati cinque carabinieri, tre dei quali per omicidio preterintenzionale. Mentre in Tribunale si svolgevano gli interrogatori, ...

TG RDN del 26/09/18 : RADICALI: RAGGI INFORMI SUBITO ROMANI DEL REFERENDUM SU ATAC “Chiediamo al sindaco Raggi di utilizzare i fondi regionali per poter inviare materiale informativo nelle case dei romani sul referendum dell’11 novembre”. E’ l’appello lanciato oggi da Alessandro Capriccioli e Riccardo Magi dei Radicali, promotori del referendum sulla messa a gara del servizio Tpl di Roma. “Ogni minuto che passa senza chiedere ...

TG RDN del 25/09/18 : ATAC, LICENZIATA MICAELA QUINTAVALLE: IMPUGNERÒ IL PROVVEDIMENTO Dopo 128 giorni di sospensione, la sindacalista dell’Atac, Micaela Quintavalle, e’ stata licenziata. Ad annunciarlo lei stessa, in lacrime, attraverso un video postato su Facebook. “Fa male, mi dispiace non fare piu’ parte di Atac- ha detto Quintavalle- Non ho idea di cosa accadra’ adesso, ma io impugnero’ questo licenziamento. La sindacalista ...

TG RDN del 24/09/18 : SOSPETTO RIGETTO PER PRIMO TRAPIANTO DI FACCIA SU DONNA Rischia di fallire il primo trapianto di faccia in Italia, avvenuto su una donna all’ospedale Sant’Andrea di Roma. La direzione aziendale del nosocomio ha diramato stamani un bollettimo medico preoccupante riguardo l’esito del trapianto. Durante la notte i tessuti trapiantati hanno manifestato segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto. Le condizioni ...

TG RDN del 21/09/18 : RAGGI: DA GOVERNO OK A POTERI SPECIALI, CI SARÀ COMITATO SAGGI Via libera dal Governo ai poteri speciali per Roma. Ad annunciarlo stamani la sindaca di Roma, Virginia Raggi, al termine del vertice a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “È andata molto bene- ha detto Raggi- Abbiamo chiesto poteri speciali per Roma e abbiamo anche parlato della possibilita’ che questo percorso venga affiancato da un comitato ...

TG RDN del 19/09/18 : REBIBBIA, CLINICAMENTE MORTO ANCHE SECONDO FIGLIO DONNA E’ clinicamente morto il bambino di due anni gettato ieri dalla madre dalle scale di Rebibbia, insieme all’altro figlio deceduto sul colpo. Lo ha comunicato oggi l’ospedale Bambino Gesu’, dove il piccolo era ricoverato, spiegando che e’ stato dato “l’avvio alla procedura di accertamento di morte cerebrale”. Intanto il ministro della Giustizia, ...

TG RDN del 17/09/18 : CORRUZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI: 7 ARRESTI Sette persone agli arresti domiciliari e oltre cinquanta indagati. E’ il bilancio dell’indagine della Questura e della Polizia di RomaCapitale sulla corruzione nell’assegnazione di alloggi popolari e locali commerciali dell’Ater. Tra gli arrestati ci sono anche un funzionario e un dipendente Ater e un dipendente del Comune di Roma. Secondo gli inquirenti e’ ...

TG RDN del 14/09/18 : ALTRO STOP A BANDO ROMA-LATINA, ZINGARETTI: FACCIAMOLA NOI Addio all’autostrada Roma-Latina. Il Consiglio di Stato ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione e la gestione dell’arteria, accogliendo il ricorso presentato dalla cordata di imprese guidata da Salini Impregilo contro l’aggiudicatario Consorzio Sis. Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti – che ritiene la Roma-Latina ...

TG RDN del 13/09/18 : MANICHINO IMPICCATO E STRISCIONE DAVANTI A SEDE PD PONTE MILVIO Un manichino di stoffa con un drappo tricolore al collo, impiccato davanti al cancello, e uno striscione con scritto ‘Omicidi, stupri, degrado di stampo allogeno voi complici e mandanti’. E’ la macabra scoperta fatta questa mattina dai ragazzi della sezione Pd a Ponte Milvio. L’intimidazione porta la firma del movimento neofascista Rivoluzione Nazionale. ...

TG RDN del 12/09/18 : ZINGARETTI: AL VIA LAVORI PER PALESTRA LEGALITA’ A OSTIA “Oggi iniziano i lavori per aprire la palestra della legalita’ a Ostia”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, spiegando che “sara’ uno spazio nuovo di aggregazione per le famiglie e i giovani del quartiere”. Dopo la chiusura della palestra a Roberto Spada, l’autore della testata al cronista della Rai, Daniele ...

TG RDN del 11/09/18 : ‘MONDO DI MEZZO’, C’E’ MAFIA: A BUZZI 18 ANNI E A CARMINATI 14 Mafia Capitale c’e’ stata. La terza sezione della Corte d’Appello di Roma ha ribaltato oggi la sentenza di primo grado del processo sull’indagine ‘Mondo di Mezzo’ riconoscendo l’associazione per delinquere di stampo mafioso per alcuni degli imputati. Tuttavia c’e’ stata una riduzione delle pene: Salvatore ...

TG RDN del 10/09/18 : CON AUTO-ARIETE RAPINANO FARMACIA A COLLI ANIENE Una banda di cinque persone ha rapinato una farmacia di Colli Aniene usando una vecchia Lancia come auto-ariete. Come si vede nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza della farmacia, i banditi hanno lanciato a tutta velocita’ l’auto, che ha sfondato la serranda fino a entrare nel negozio. A quel punto per i cinque e’ stato facile entrare e rubare la cassaforte, al ...

TG RDN del 07/09/18 : BAOBAB: POLIZIA HA PRELEVATO 16 ERITREI DA NOSTRO PRESIDIO Sedici cittadini di nazionalita’ eritrea sono stati prelevati stamani dalla Digos in piazzale Maslax, vicino alla stazione Tiburtina. A dare la notizia l”associazione Baobab. Secondo i volontari, la Polizia ha fatto sapere di essere alla ricerca dei migranti della nave Diciotti, che dopo essere stati trasferiti in un centro della Caritas a Rocca di Papa, due giorni fa hanno ...

TG RDN del 05/09/18 : SGOMBERI, RAGGI: AGIREMO CON MODALITA’ SOFT INSIEME A PREFETTURA “Assieme alla Prefettura stiamo attuando una modalita’ soft per coniugare le esigenze di legalita’ con il rispetto dei diritti delle persone”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, che questa mattina ha partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dedicata al tema degli sgomberi. Alla riunione erano presenti anche il ...