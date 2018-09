TESLA Sec annuncia azione legale contro Elon Musk | il titolo crolla a Wall Street

TESLA ancora nella bufera : SEC annuncia azione legale contro Musk : Dopo Borsa USA da brivido per Tesla . Le azioni del produttore di auto elettriche di alta gamma hanno perso oltre l'11% del proprio valore nel trading after hours di Wall Street dopo che la Securities ...

TESLA - Musk accusato di frode dalla Sec - il titolo crolla in Borsa : Tesla accentua le perdite in Borsa, dove nelle contrattazioni after hour arriva a cedere il 10,56%. A pesare è l'azione legale avviata dalla Sec contro l'amministratore delegato Elon Musk per il tweet ...