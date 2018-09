Tesla | Musk accusato di frode dalla Sec | il titolo crolla in Borsa

Tesla - Elon Musk accusato di frode dalla Sec : 'Dichiarazioni false' - : L'azione, anche se attesa, gela il titolo in Borsa che nelle contrattazioni after hours, perde oltre l'11%,. La vicenda nasce dal tweet del Ceo che annunciava la volontà di privatizzare l'azienda

Musk accusato di frode dalla Sec - Tesla crolla in Borsa : L'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, è stato accusato di frode dalla Sec, la Consob americana. Lo notizia ha fatto crollare i titoli del gruppo nell'after hour di Borsa, con perdite superiori al 10%. L'accusa riguarda il tweet di Musk dello scorso agosto sulla volontà di procedere al delisting di Tesla, assicurando che i fondi erano disponibili. La Sec, nella denuncia depositata presso un tribunale di New York, sostiene ...

Tesla : indagine penale per il tweet di Musk - il titolo crolla in Borsa : Il dipartimento Usa di Giustizia , DoJ, ha avviato un'indagine penale su Tesla dopo il controverso tweet del 7 agosto in cui il ceo Elon Musk parlava della sua intenzione di privatizzare Tesla ...

Tesla - Il dipartimento di Giustizia Usa indaga sui tweet di Musk : Nuovi guai giudiziari in vista per Elon Musk. Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, avrebbe infatti avviato un'inchiesta penale, con l'accusa di frode, dopo i tweet con cui il numero uno della Tesla ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto con per togliere l'azienda californiana dalla Borsa di New York.Musk accusato di frode. L'indagine, avviata ...

Tesla è indagata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per alcuni tweet del suo CEO Elon Musk - dice Bloomberg : L’azienda produttrice di automobili elettriche Tesla è sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo alcune fonti consultate da Bloomberg. L’indagine è stata avviata in seguito ad alcune dichiarazioni diffuse nei mesi scorsi dal CEO della The post Tesla è indagata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per alcuni tweet del suo CEO Elon Musk, dice Bloomberg appeared first on Il Post.

Elon Musk ha bisogno di aiuto. Lo dice il principale azionista di Tesla : Le controversie più disparate sui social media , la più clamorosa, tra le ultime, lo ha visto dare del 'pedofilo' a uno dei soccorritori dei bambini estratti dalla grotta in Thailandia, ; la decisione ...

Nomura prezza il "rischio Musk" e taglia giudizio su Tesla - titolo giù a Wall Street : Calo di quasi il 3% a Wall Street per il titolo Tesla che paga il downgrade deciso oggi da Nomura. Il broker nipponico ha rivisto il giudizio sulla società produttrice di auto elettriche a neutral dal ...

Nuovo tweet di Musk : Tesla taglia 2 opzioni di colore per ottimizzare produzione : Tesla eliminerà alcune opzioni di colore per le sue auto elettriche per ottimizzare la produzione. Lo ha scritto oggi via Twitter l'amministratore delegato di Telsa, Elon Musk. "Sono stati spostati 2 ...

Tesla precipita in Borsa - il CEO Elon Musk fuma marijuana in diretta : La notizia, dal punto di vista economico e finanziario statunitense e mondiale, sarebbe quella delle dimissioni, dopo nemmeno un mese di lavoro, del direttore della contabilità di Tesla, Dave Morton, dovute probabilmente alle pessime prestazioni in Borsa dell'azienda: già il giorno successivo all'arrivo di Morton, il 7 agosto, il CEO Elon Musk aveva pubblicato alcuni tweet in cui ipotizzava il delisting, cioè la revoca della negoziazione in ...

Fuma marijuana e beve whiskey durante l’intervista : bufera su Elon Musk. E il titolo di Tesla perde il 10% : Fuma marijuana e beve whiskey nel corso di un’intervista di due ore e mezzo per il podcast di Joe Rogan. Ed è subito bufera su Elon Musk, il miliardario visionario dietro a Tesla e SpaceX. Nel corso dell’intervista – di cui sono stati diffuse le immagini – Musk afferma che mantenere in vita una casa automobilistica è “molto difficile” e che nessuno al governo ascolta la sua richiesta di regolare l’intelligenza ...