Terzo Valico | Rixi ' Mit trasmesso atti'

Fondi ancora fermi - Terzo Valico licenzia : ANSA, - GENOVA, 28 SET - Lunedì partiranno le lettere di licenziamento per 150 lavoratori del Terzo Valico. Lo rende noto all'ANSA Stefano Esposito , PD, , ex vicepresidente della Commissione ...

L’analisi costi-benefici del M5S blocca i lavori del Terzo Valico : Passi per i 791 milioni che avevano inserito nel decreto per Genova, stralciati perché non urgenti, perché quelli sarebbero serviti più avanti. Ma il miliardo già stanziato dal Cipe va sbloccato subito, perché i cantieri non si possono fermare». Sul tavolo del governo non c’è solo il caso del ponte Morandi, ma anche quello del Terzo Valico tra Geno...

Lega e M5s litigano sul Terzo Valico. Rixi : "Opera fondamentale - non si può tornare indietro" : "Non si può tornare indietro, #pactaservandasunt". Edoardo Rixi, sottosegretario alle Infrastrutture, interviene sulla questione del Terzo Valico e le sue parole sono in antitesi con i provvedimenti presi dal ministro Toninelli. I fondi per il quinto lotto dell'opera che Rixi definisce "fondamentale per la Liguria", già approvati, sono infatti stati bloccati dal vertice del dicastero delle Infrastrutture.Stefano Esposito, del Pd, ...

Toninelli sta chiudendo il Terzo valico : Toninelli sta chiudendo il Terzo valico. Questa mattina viene riportata la notizia che nel decreto Genova sarebbero saltati i 791 milioni del finanziamento per il sesto lotto del Terzo valico. Ma non è questa la vera notizia. Il ministro Toninelli ha bloccato anche il miliardo e 60 milioni del quinto lotto, che erano stati approvati, finanziati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2018. Queste risorse dovevano essere messe ...

Decreto Genova - i fondi per il Terzo Valico che fanno litigare M5S e Lega : Nelle bozze spunta un anticipo di 791 milioni per realizzare l’opera ferroviaria. E adesso i pentastellati temono di perdere il sostegno dei movimenti vicini ai No Tav

"Con il ministro del M5s lavoro bene Ma niente stop a Tav e Terzo valico" : Roma Dopo il crollo del ponte di Genova, sono in corso verifiche su tutte le infrastrutture autostradali d'Italia: la conferma arriva dal sottosegretario alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo ...

Sindaco Bucci : Genova vuole ponte - Gronda e Terzo valico. Prime case agli sfollati : Per la Protezione civile il torrente Polcevera sarà liberato dalle macerie in 10 giorni. A decidere l'agibilità del quartiere compreso nella “zona rossa” sarà invece la commissione del Mit una volta finiti i sopralluoghi e le analisi. Per il governatore Toti «questo comporterà un tempo di circa una settimana»...

Il sindaco di Genova non si accontenta : "Ponte nuovo in fretta - ma necessari anche Gronda e Terzo Valico" : "È necessario fare il ponte nuovo più in fretta possibile" ma "per Genova sono necessarie anche le altre opere: il Terzo Valico, la Gronda, la Tav, la metropolitana di superficie". Così il sindaco Marco Bucci rilancia l'esigenza di attuare un grande piano per le infrastrutture nell'area di Genova.Il primo cittadino del capoluogo ligure ne ha parlato dopo aver consegnato le prime case alle prime cinque famiglie di sfollati, ...

Salvini su Pedemontana - Tap e Terzo Valico : «I benefici sono superiori ai costi» : Il ministro dell’Interno rivela i risultati dei primi studi sulle infrastrutture. Per la Torino-Lione bisogna calcolare fino all’ultimo centesimo, ma se non costruirla ci costasse due o tre miliardi è chiaro che andrebbe fatta

Salvini su Pedemontana - Tap e Terzo Valico : 'I benefici sono superiori ai costi' : 'Il debito che abbiamo ereditato non è un problema se l'economia tira. L'economia italiana è solida, a parte gli attacchi dei Soros di turno. Altro che i troll russi, che due volte su tre sono bufale:...

Matteo Salvini : “Pedemontane - Tap e Terzo Valico. I benefici sono superiori ai costi” : Governo del cambiamento? Nella comunicazione, sì. Matteo Salvini riceve i giornalisti in costume sotto l’ombrellone. E il ministro dell’Interno parla soprattutto di economia....