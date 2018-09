Terrorismo | condannato anche in Appello foreign fighter marocchino | confermati 4 anni e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) È statoin secondo grado Hamil Mehdi, il ventisettenneaccusato di autoaddestramento ai fini diinternazionale. La Corte d’di Catanzaro ha così confermato la decisione del gup che l’anno scorso in primo grado lo avevaa 4e 6 mesi di carcere. Mehdi era stato arrestato dalla Dda nel gennaio 2016 a Luzzi, in provincia di Cosenza, dove viveva con la famiglia. In realtà, stando alle indagini del procuratore Gratteri e del pm Paolo Petrolo, l’imputato era un aspirante, in procinto di unirsi alle milizie del Califfato. Il, infatti, voleva andare in Siria e in Iraq ma prima era solito autoaddestrarsi per il combattimento e mantenere contatti telefonici con esponenti dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico. Nella sentenza del Tribunale del Riesame, che poche settimane dopo l’arresto ...