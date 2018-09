Terremoto | scossa di magnitudo 4 | 2 nel sud della Calabria

Terremoto in Calabria - scossa di magnitudo 4.2 lungo la costa : Una forte scossa di Terremoto ha colpito nella mattinata di venerdì la costa della Calabria sud occidentale ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione nella...Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto in Calabria : a Palmi “si è sentita parecchio - nessun danno a persone o cose” : La Sala Sismica dell’INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto magnitudo 4.2 nel Mar Tirreno al largo della Calabria sud occidentale (di fronte le località di Bagnara Calabra, Palmi e Gioia Tauro). Il terremoto è avvenuto alle 07:24, ad una profondità di 11 km. “La scossa si è avvertita parecchio. Siamo in contatto con la protezione civile regionale e abbiamo allertato il centro operativo. Squadre sono uscite a perlustrare ...

Terremoto al sud : intensa scossa tra Sicilia e Calabria - paura a Messina e Reggio - dati INGV : scossa di Terremoto nettamente avvertita al sud Italia. Epicentro tra Sicilia e Calabria. I dati INGV. Una scossa di Terremoto è stata nettamente avvertita oggi 28 settembre 2018, esattamente alle...

Una Scossa di terremoto è stata avvertita oggi dalla popolazione in provincia di Reggio Calabria intorno alle 07:25. Seguiranno aggiornamenti con i dati ufficiali INGV. L'evento è stato avvertito nei Comuni di Villa San Giovanni, Cosenza, Messina, Polistena, Reggio di Calabria, Villa San Giovanni, Cessaniti (dati "Hai Sentito il terremoto").

Grecia - forte scossa di Terremoto nel mar Ionio : trema il Peloponneso : Intensa scossa di terremoto in Grecia, epicentro nel mar Ionio. DATI EMSC. Una scossa di terremoto di forte entità è stata registrata oggi 27 settembre 2018, esattamente alle 12.21, nel mar Ionio...

Mar Ionio : moderata scossa di Terremoto a largo della Calabria - 25 settembre 2018 : scossa di terremoto modesta nel mar Ionio, epicentro a largo della Calabria. Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 25 settembre 2018, esattamente alle 15.14, nel mar...

Terremoto : lieve scossa a 40 chilometri da Siracusa : lieve scossa di Terremoto registrata dall'Ingv stamattina a 40 chilometri da Siracusa. Il sisma ha avuto una profondita' di 23 chilometri.

Napoli - Terremoto oggi : due scosse Magnitudo 2.5/ Ultime notizie Ingv - scossa a Forlì-Cesena da 2.5 M : terremoto oggi in Campania, scossa Magnitudo 2.5 a Pozzuoli. Ultime notizie Ingv "Preceduta da un boato". Paura nella tarda serata di ieri in Campania per un sisma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 16:22:00 GMT)