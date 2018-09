Terremoto | nuova scossa in Calabria | epicentro al largo della costa cosentina MAPPE e

Nuova scossa di Terremoto - moderata - tra Sicilia e Calabria : avvertita sulle coste : Altra scossa di terremoto avvertita tra Calabria e Sicilia. Epicentro in mare, ecco i dati INGV. Dopo l'intensa scossa registrata stamattina alle 07.24 poco a largo della Calabria (di cui vi abbiamo...

Post Terremoto in Abruzzo - a Tottea di Crognaleto (Te) inaugurata la nuova Scuola Appenninica : Stamane, in località Tottea di Crognaleto (Te), il Sottosegretario Regionale Mario Mazzocca ha presenziato all’inaugurazione della nuova Scuola Appenninica “San Giovanni Battista de La Salle”, complesso scolastico che accoglierà le classi della materna e delle elementari, una struttura modello, antisismica e tecnologicamente all’avanguardia, realizzata grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna attraverso l’Agenzia regionale per la ...

Terremoto e turismo : realizzata una nuova mappa di Termoli : Una nuova mappa di Termoli è stata predisposta dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e turismo (Aast) e verrà diffusa entro qualche giorno insieme a nuove brochure della città. Sarà presente in tutti i luoghi di ritrovo e spazi pubblici: l’Aast, insieme al Distretto turistico “Molise Orientale”, non si ferma nella promozione e valorizzazione del territorio. Il maltempo e il Terremoto hanno segnato il Basso Molise in modo ...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.9 si è verificato al largo della Nuova Zelanda alle 06:19:05 ora italiana (16:19:05 ora locale) ad una profondità di 135 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Terremoto : consegnate le chiavi della nuova scuola al sindaco di San Severino : Il sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei ha ricevuto dall’impresa che ha eseguito i lavori le chiavi della nuova scuola provvisoria di via Lorenzo D’Alessandro, nel rione Di Contro, realizzata grazie a un cofinanziamento del Miur e del Comune, cui si sono aggiunte anche molte donazioni giunte spontaneamente da tanti privati. L’edificio, per dimensioni il primo di tutta l’area del cratere costruito in adempimento ...

Un Terremoto di magnitudo 7.1 (dati USGS) si è verificato al largo dell'arcipelago francese della Nuova Caledonia, nel Pacifico meridionale, generando un piccolo tsunami. La scossa è stata registrata dall'Istituto geofisico statunitense a 209 km ovest da Ile Hunter ad una profondità di 26,7 km. Il Pacific Tsunami Warning Center ha reso noto che "sono state osservate piccole onde di tsunami": "Le persone nelle aree ...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in mare, tra le isole della Nuova Caledonia e Vanuatu, alle 05:51:57 ora italiana, ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di eventuali danni a persone o cose, né è stata emessa alcuna allerta tsunami.

