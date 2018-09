Terremoto in Italia | forte scossa Paura e gente in strada

Terremoto Centro Italia - De Micheli : “Nessuno in tenda - ricostruzione avviata” : “Ho profonda stima del presidente della Cei cardinale Gualtiero Bassetti e meritano grande considerazione le sue affermazioni”, ma la “ricostruzione è avviata”. Così il commissario per la ricostruzione Paola De Micheli risponde al presidente dei vescovi sottolineando che “non risultano cittadini costretti a vivere nelle tende”. “Tutte le persone e le famiglie sfollate hanno ricevuto una sistemazione ...

Terremoto Centro Italia : crollo della torre della chiesa di Accumoli - al via il processo : Al via oggi il processo di primo grado a carico di 7 tra tecnici e amministratori, per il crollo della torre campanaria di Accumoli (Rieti) causato dal Terremoto del 24 agosto 2016: il cedimento provocò la morte un’intera famiglia. Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, la vela campanaria crollò sul tetto dell’adiacente edificio comunale sfondando la copertura della casa canonica e due solai dell’abitazione ...

Terremoto - il Mula individua codice unico per la ricostruzione : le zone sisma del Centro Italia siano patrimonio dell'Unesco : 'Il Cur è il fondamento delle azioni strategiche che dovranno essere messe in campo', aggiunge, 'per far ripartire l'economia anche attraverso l'enogastronomia, il patrimonio agro-silvo-pastorale, lo ...

Confine Italia-Svizzera sorvegliato speciale per scosse di Terremoto : terremoto al Confine tra Italia e Svizzera Ultima in ordine di tempo quella registrata questa mattina alle 5.47 con ipocentro sotto il Monte Moro, vicino a Domodossola. La scossa ha avuto una ...

Terremoto in Italia. Paura e gente in strada. “Prima un boato - poi tremava tutto” : gente in strada a Paura. Due scosse di Terremoto sono stata avvertite dalla popolazione a Pozzuoli e nel circondario flegreo. La prima, accompagnata anche da un boato, alle 23,36 di magnitudo 2.5; la seconda qualche minuto dopo, di intensità inferiore. L’ipocentro, a quanto si apprende. è stato a soli 2 chilometri di profondità, secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv); epicentro l’area ...

Terremoto Centro Italia : Ussita senza energia elettrica per 10 ore : “E’ grave quello che è successo ad Ussita domenica dalle ore 22: 10 ore senza energia elettrica fino alle 8 del mattino. Se succedeva d’inverno non osiamo pensare alle gravissime conseguenze“: lo riporta in una nota Insieme per la Ricostruzione. “Quando e’ andata via la corrente tutto si è spento in particolar modo nelle Sae dove funziona tutto con l’elettricita’. In inverno, a Ussita, le ...

Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana : “Dedico la corona alle Marche e al Centro Italia devastato dal Terremoto” : Miss Italia 2018, eletta la scorsa notte a Jesolo, è Carlotta Maggiorana, nata a Montegiorgio, un Comune del Fermano danneggiato dal terremoto del Centro Italia. “Dedico questa corona alla mia regione, le Marche, e al Centro Italia devastato dal terremoto“, ha dichiarato, nella speranza che il titolo possa rappresentare “un simbolo di rinascita e riscatto dopo tanto dolore“. La sua prima fascia, quella di Miss Marche, ...

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana : 'Da questo successo il rilancio delle Marche colpite dal Terremoto' : Carlotta Maggiorana: dalla nuova Miss Italia un pensiero per il papà Marcello morto dieci anni fa e uno per la propria terra devastata dal terremoto. ' Dedico questa corona alla mia regione, le Marche,...

Terremoto Centro Italia - Conte : “Edilizia scolastica nel decreto del Cdm” : “Oggi dobbiamo approvare una legge che tocca anche voi, che riguarda il decreto dell’emergenza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo alle domande degli studenti delle elementari della scuola Tacchi Venturi inaugurata oggi a San Severino Marche, e giustificando così la necessità di tornare subito a Roma per il Consiglio dei ministri dopo una breve visita alle Sae (Soluzioni abitative ...

Terremoto Centro Italia : nuove misure “all’interno del Decreto urgenza” : “All’interno del ‘Decreto urgenza’ saranno approvate nuove misure a favore delle zone terremotate“: lo ha dichiarato oggi a Gualdo Tadino il vice premier Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti a margine di una visita all’azienda Tagina. Il ministro ha anche annunciato che il nuovo commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma verrà annunciato “tra oggi e domani“. L'articolo ...

Terremoto Centro Italia : “tra oggi e domani” il nuovo commissario : “Credo che tra oggi e domani conoscerete il nuovo commissario” per la ricostruzione post-sisma in Centro Italia: lo ha dichiarato il vice premier Luigi Di Maio nel corso di una visita allo stabilimento Tagina in Umbria, in risposta alle domande dei giornalisti. L'articolo Terremoto Centro Italia: “tra oggi e domani” il nuovo commissario sembra essere il primo su Meteo Web.