Terremoto e Tsunami in Indonesia | 5 morti Video ultime notizie | 9 villaggi spazzati via

Terremoto e tsunami in Indonesia : almeno cinque morti : L'Indonesia è uno dei Paesi più a rischio al mondo per i terremoti: l'arcipelago di oltre 17mila isole si sviluppa lungo il cosiddetto Anello, o Cintura, di Fuoco, una catena di faglie sismiche che ...

Indonesia - Terremoto e tsunami nell’arcipelago di Sulawesi : diversi dispersi. Il video dell’onda anomala : Il terremoto di magnitudo 7.5 nell’arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della provincia. Lo ha confermato il portavoce dell’istituto geofisico Indonesiano, Hary Tirto Djatmiko. La tv Indonesiana mostra un video girato con il cellulare con una potente onda che colpisce Palu, con persone che urlano e scappano. In precedenza, un portavoce dell’agenzia per i disastri Indonesiana, ...

Indonesia - Terremoto di magnitudo 7.5 a Palu : tsunami spazza via case - molti dispersi : Il violentissimo terremoto di magnitudo che ha colpito l’Indonesia, ha provocato un gigantesco tsunami nella zona di Palu, una delle principali città del Paese, nell'arcipelago di Sulawesi. Si temono diverse vittime.--Due forti scosse di terremoto hanno fatto tremare l’Indonesia. L’ultima, di magnitudo 7.5, è stata registrata nell'arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, e ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della ...

Indonesia - disastroso tsunami a Palu dopo il violento Terremoto Magnitudo 7.5 di oggi : si teme un’ecatombe [VIDEO LIVE] : Il violentissimo terremoto di Magnitudo 7.5 che alle 12:02 (ora italiana) di oggi ha colpito l’Indonesia, ha provocato un gigantesco tsunami nella zona di Palu, una delle principali città del Paese, nell’isola di Sulawesi tra il Borneo e le Molucche. Sempre Palu è stata una delle città più colpite dai crolli provocati dal terremoto, con morti e dispersi (il numero è ancora imprecisato). Ma con lo tsunami si teme un’ecatombe: a ...

