Terremoto di magnitudo 4 2 nel Tirreno al largo della Calabria

Reggio Calabria - Terremoto di magnitudo 4.2 tra Catanzaro - Vibo e Reggio. Scossa anche a Catania : Una Scossa di terremoto di magnitudo 4,2 è stata registrata questa mattina nel sud della Calabria, in un’area compresa tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Lo riferisce l’Ingv in un tweet, spiegando che il sisma è avvenuto alle 7,24, a una profondità di 11 chilometri. E una Scossa di magnitudo 2.8, con una profondità di 6 chilometri, è stata avvertita intorno alle 7.47 nel Catanese e, in particolare, segnala l’Istituto Nazionale di ...

Terremoto di magnitudo 4.2 al largo della Calabria alle 7 - 24 : Un Terremoto di magnitudo 4.2 della scala Richter ha colpito la costa della Calabria, fra la Costa degli Dei, nella provincia di Vibo Valentia, e lo Stretto di Messina. Il forte sisma, secondo l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) avrebbe avuto il suo esatto epicentro in mare, nel Basso Tirreno, a soli 11 chilometri dalla nota località turistica di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. La scossa è stata nettamente avvertita ...

Napoli : scossa di Terremoto nei Campi Flegrei - aumentata la magnitudo dall'INGV - aggiornamenti : Boati e tremori in tarda serata a Pozzuoli, zona Antiniana. magnitudo aumentata in seguito alle analisi. Ve ne abbiamo già parlato ieri in questo articolo, ma facciamo un riepilogo : il sisma è...

Terremoto magnitudo 2.5 nel Napoletano : ANSA, - POZZUOLI, NAPOLI,, 19 SET - Due scosse di Terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Pozzuoli, Napoli, e nel circondario flegreo. La prima, accompagnata anche da un boato, alle 23:36 ...

Campania : scossa Terremoto di magnitudo 2.2 tra Napoli e Pozzuoli : Registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 a Pozzuoli, in provincia di Napoli, alle ore 23:58 di martedì 18 settembre 2018, con epicentro a una profondità di 5 km.--Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 18 settembre 2018, attorno alle 23.36, sulla Campania e precisamente nel napoletano. Il sisma è stato chiaramente avvertito tra Pozzuoli e Napoli ma non in altre città circostanti. Netti i tremori e i boati ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in mare, sulla dorsale indiana sudoccidentale, alle 09:27:41 ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale sembra essere il primo su Meteo Web.