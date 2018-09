Terremoto Calabria | INGV | area “caratterizzata da intensa attività sismica” | in passato

Il Terremoto di oggi a Reggio Calabria - paura all’alba nella zona a più alto rischio d’Italia : risentimento del 6° grado Mercalli : 1/11 ...

Terremoto Calabria : chiuse alcune scuole a Palmi : “A seguito della scossa di Terremoto registratasi stamattina alle 7:20 circa nella Costa Tirrenica si sta procedendo ad attivare il centro operativo comunale di protezione civile al fine di monitorare le criticità – funzionari della Protezione Civile regionale stanno giungendo presso il Comando di Polizia Locale a titolo precauzionale e al fine di consentire le verifiche degli edifici scolastici si stanno invitando i Dirigenti a ...

Terremoto Calabria : la Protezione Civile smentisce l’allerta tsunami : In seguito alla forte scossa di Terremoto magnitudo 4.2 verificatasi stamani alle 07:24, la Protezione Civile della Regione Calabria ha smentito “categoricamente” le “voci ingiustificate di una possibile allerta tsunami che ha generato panico tra la popolazione residente nei comuni ricadenti lungo la Costa Viola” nel reggino. La stessa Protezione Civile “si riserva di sporgere denuncia contro ignoti alle autorità ...

Terremoto in Calabria : sospeso traffico ferroviario tra Reggio e Rosarno per verifiche : Bloccato il traffico ferroviario sulla linea tirrenica tra le stazioni di Reggio Calabria e Rosarno in seguito alla scossa di Terremoto verificatasi alle 07:24 al largo della costa calabrese sud occidentale: la decisione è stata presa, come da prassi, per una verifica degli impianti. Carrelli di Rfi sono al lavoro per verificare la tratta e accertare l’eventuale presenza di danni. L'articolo Terremoto in Calabria: sospeso traffico ...

Terremoto - forte scossa 4.2 a Reggio Calabria : avvertita anche a Messina : forte scossa di Terremoto registrata nella zona di Reggio Calabria il 28 settembre 2018.Secondo i dati rivisti dall'Ingv la scossa registrata alle 07:24 nella costa calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), con coordinate geografiche (lat, lon) 38.38, 15.73 ad una profondità di 11 km, è di magnitudo 4.2. La scossa è stata avvertita anche in Sicilia, in particolare a Messina.

Terremoto in Calabria - Protezione Civile : “Avvertito dalla popolazione - scuole chiuse se lo decideranno i dirigenti” : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Calabria alle ore 7.24 con magnitudo ML 4.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla in provincia di Reggio ...

