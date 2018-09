Terremoto al sud | intensa scossa tra Sicilia e Calabria | paura a Messina e Reggio - dati

“Terremoto nel Pacifico - onde di tsunami attraverseranno l’oceano e toccheranno tutta la costa sudamericana” : comunicazione e gestione dell’emergenza - il mese prossimo la simulazione “PacWave18” : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceano Pacifico parteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-tsunami per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale : Un terremoto magnitudo Mwp 6.0 si è verificato in mare, sulla dorsale indiana sudoccidentale, alle 09:27:41 ad una profondità di 1 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6 sulla dorsale indiana sudoccidentale sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Australia : scossa avvertita nel sudovest [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Indonesia - scossa di Terremoto di 6.2 a sud di Timor - : L'Istituto geofisico americano ha registrato la scossa davanti alla costa sud occidentale dell'isola. Al momento non si hanno notizie di un rischio tsunami

Forti scosse di Terremoto in Molise avvertite in tutto il Sud : non ci sono danni significativi : Ingv: "La sequenza in corso, iniziata il 14 agosto, è molto simile in termini di natura geologica a quella di San Giuliano...

Terremoto in Molise - DATI e MAPPE INGV : scossa avvertita in gran parte del Centro/Sud - area a “pericolosità medio-alta” : Questa sera, alle ore 20:19 italiane del 16 agosto 2018, è stato localizzato un Terremoto di magnitudo ML 5.2 (Mw 5.1), in provincia di Campobasso, 4 km a Sud-Est di Montecilfone, ad una profondità di 9 km. La localizzazione dell’evento di magnitudo Ml 5.2 del 16 agosto 2018 alle ore 20:19 (stella rossa). In giallo gli eventi registrati nell’area negli ultimi 3 giorni tra i quali il Terremoto del 14 agosto di magnitudo Mw 4.6 alle ore 23:48 ...

Forte scossa di Terremoto in Molise avvertita al Centro/Sud : in corso le verifiche della Protezione Civile : A seguito dell’evento sismico registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso alle ore 20.19 del 16 agosto con magnitudo ML 5.2, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione Civile. Dalle verifiche effettuate, l’evento sismico – con epiCentro localizzato tra i comuni di Montecilfone, Guglionesi e ...

Terremoto - nuova forte scossa scuote il Centro\Sud : magnitudo 5.2 con epicentro in Molise - panico e danni [AGGIORNAMENTO LIVE] : 1/7 ...

