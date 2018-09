Temptation Island Vip | Valeria vicina al bacio | Sossio e la frase che disgusta

Temptation Island Vip - Simona Ventura e la drammatica confessione : vede Bettarini e la Larini e 'crolla' : 'Come ho fatto? Me lo sono chiesto anch'io'. Simona Ventura davanti al suo ex Stefano Bettarini e alla sua nuova, giovanissima fidanzata Nicoletta Larini . Per la conduttrice di Temptation Island Vip ...

Temptation Island Vip - accade dopo ogni falò : la rivelazione di Simona Ventura : Dati auditel più che positivi per Temptation Island Vip : merito non solo dei personaggi scelti come concorrenti, ma anche del coinvolgimento emotivo che Simona Ventura è capace di creare con gli ...

SIMONA VENTURA - RISATE AL FALÓ DI Temptation Island VIP/ "Ho parlato senza rancori dimenticando il passato" : SIMONA VENTURA racconta a Spy il viaggio a TEMPTATION ISLAND Vip: "Come ho fatto con Stefano Bettarini e Nicoletta Larini? Ho fatto parlare il mio stomaco".(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:07:00 GMT)

Valeria Marini - nuovo amore dopo Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip è Valeria Marini: il docu-reality incentrato su coppie "celebri" (per la maggior parte scarti di altri reality o figli di gente nota) indotte in tentazione è sorretto dalla vivacità della giunonica soubrette sarda, che sta facendo impazzire i social con le sue perle, tra tutte "Ci sono le cotolette" e altre frasi che hanno come soggetto il cibo.In realtà si sussurra molto fortemente che l'ex showgirl del Bagaglino, ...

Uomini e Donne – Chi è Federico Rubini? Da tentatore a corteggiatore : il ‘pupillo’ di Teresa si fa notare dopo Temptation Island [GALLERY] : Federico Rubini è uno dei corteggiatori di Teresa Langella, la bella napoletana a ‘Uomini e Donne’ è tronista di questa movimentata stagione del programma Teresa Langella e Mara Fasone sono le due troniste di questa nuova stagione di ‘Uomini e Donne‘. Le due bellissime ragazze sono tanto diverse tra di loro e per questo si sono spesso scontrate nelle prime puntate andate in onda a settembre. Oltre ai loro dissidi, ...

Temptation Island - Valeria Bigella : "Sara Affi Fella mi buttava merd* addosso per coprire la sua" : Continua a far discutere il caso Sara Affi Fella scoppiato a Uomini e donne (oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in onda la puntata nella quale sarà smascherata l'ex tronista). Sulla vicenda è intervenuta anche Valeria Bigella, che con Sara condivise l'esperienza a Temptation Island e che ne divenne amica. La 33enne sarda, che ha già spiegato di essere stata all'oscuro dell'intera vicenda, ha attaccato Sara, dicendo di sentirsi da lei ...

Temptation Island Vip/ Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli troppo vicini? Brutte notizie per Andrea Zenga : Temptation Island Vip, coppie e news. Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli sempre più vicini nella prossima puntata. Come reagirà Andrea Zenga?(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip – Stefano Bettarini umilia la compagna Nicoletta Larini : Stefano Bettarini sa della richiesta falò ed esplode umiliando la compagna “Non capisco dove voglia arrivare a 46 anni. Voglio il falò di confronto, adesso!” Nicoletta Larini è davvero determinata a chiedere il falò di confronto anticipato con Stefano Bettarini e chiede alla produzione che venga comunicata al suo fidanzato la decisione presa. Simona Ventura raggiunge allora il villaggio dei fidanzati per svelare al gruppo che una ...

Temptation Island - Martina e Lara : lite furiosa sui social : Sembrava essere nata una grossa amicizia tra Lara e Martina , dopo che entrambe hanno preso parte a Temptation Island , ma evidentemente qualcosa è cambiato, tanto da litigare pubblicamente durante ...

Temptation Island Vip 2018/ Anticipazioni : Sossio Aruta contro tutti - Ursula lo perdonerà? : Temptation Island Vip, coppie e news. Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati? Lei inizia ad uscire con Giorgio Alfieri, scatenando la gelosia del compagno(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:20:00 GMT)

Temptation Island Vip - Simona Ventura e il falò di Stefano Bettarini : 'I miei occhi non mentivano' : 'Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch'io?', Simona Ventura nella scorsa puntata di ' Temptation Island vip ' ha assistito al confronto, duro, fra suo ex, Stefano Bettarini e l'attuale, e ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura e il falò di Stefano Bettarini : «Esercizio mentale e psicologico - ha parlato il mio stomaco» : 'Come ho fatto? Sa che me lo sono chiesto anch'io?', Simona Ventura nella scorsa puntata di ' Temptation Island vip ' ha assistito al confronto, duro, fra suo ex, Stefano Bettarini e l'attuale, e ...

Simona Ventura - risate al falò Temptation Island Vip/ "Bettarini e Nicoletta? Ho fatto parlare il mio stomaco" : Simona Ventura racconta a Spy il viaggio a Temptation Island Vip: "Come ho fattp con Stefano Bettarini e Nicoletta Larini? Ho fatto parlare il mio stomaco".(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:38:00 GMT)

Ventura : "Non so come ho fatto a gestire a Temptation Island Vip Bettarini" : La prima edizione di Temptation Island Vip è un vero successo, gli ascolti crescono puntata dopo puntata. Simona Ventura se la sta cavando alla grande e alla grande ha anche gestito Stefano Bettarini ...