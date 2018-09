Teatro | ecco Spirali | la stagione intrecciata del Teatro dell' Ortica | Teatro

Teatro Massimo - ecco la mini stagione 'Broadway è all'angolo'. La Baltimore Production fa il pieno d'energia con due proposte d'autore : La stagione presentata dalla Baltimore Production è composta da due spettacoli: quello targato The Harlem Voices che ci sarà il 12 Dicembre 2018, ed un secondo interessante appuntamento con Dirty ...

"Ecco come è cambiato il Teatro" : E sono pochissimi gli spettacoli in grado di durare almeno un paio di stagioni. Alcuni che ci sono piaciuti lo scorso anno saranno riproposti, poi avremo diverse novità ed esclusive, come il nuovo di ...

Ecco il cartellone del Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d'Isonzo : Molti anche gli appuntamenti per i più piccoli: tre spettacoli nella sezione SpazioScuola e quattro per quella SpazioRagazzi, le domeniche a Teatro per tutta la famiglia. Sempre per la famiglia ad ...

Presentata la stagione teatrale 2018-19 al Teatro Spina : ecco il calendario : ... , e Ubaldo Pantani , imitatore lanciato dalla Gialappa's nei panni di Max Allegri e Massimo Giletti, presenta una stagione di sette titoli in cui si alternano spettacoli che raccontano il presente ...

I 'MUSCOLI' DEL Teatro DI PERIFERIA : ECCO LA NUOVA STAGIONE DEL NEST : Grande novità di quest'anno il progetto L'Arco di Diana " Il TEATRO protegge i talenti, attraverso il quale il TEATRO Diana adotta e sostiene alcuni spettacoli della STAGIONE NEST, tramite un ...

Teatro Manzoni - da Alessandro Preziosi a Lopez & Solenghi : ecco chi salirà sul prestigioso palcoscenico : Da allora la storia de Teatro è legata a grandi nomi e grandi spettacoli. E la nuova stagione non sarà da meno. Preservata la struttura ormai consolidata con una divisione in diversi cartelloni, ...

5Rassegna "Foggia a Teatro" tra Teatro – Musica - Danza. Ecco il calendario degli spettacoli : Il calendario degli spettacoli: venerdì 19 ottobre 2018 Mario Zamma, Nicola Canonico, Giuseppe Cantire, Alessia Fabiani in "Tre papà per un bebè" venerdì 16 novembre 2018 Gianni Ferreri e Antonella ...

E poi c’è Cattelan a Teatro su Sky Uno : ecco quando : Non solo X Factor tra gli impegni televisivi della prossima stagione per Alessandro Cattelan che torna su Sky Uno con “E poi c’è Cattelan a teatro” Si preannuncia un autunno ricco di impegni per Alessandro Cattelan che dovrà dividersi tra la conduzione della nuova edizione di X Factor Italia e il programma “E poi c’è Cattelan a teatro“. ecco tutte le anticipazioni sullo show che vedremo prossimamente in prima ...

Teatro nel bosco stasera il recital Al Becco Rosso : Continuano gli spettacoli nel Teatro nel bosco a Negrar. stasera giovedì 2 agosto, alle 21, "Al Becco Rosso", spettacolo di recitazione, musica, danza, pittura in estemporanea. Sceneggiatura tratta dall'omonima ...

Musica - Teatro - danza - sport - spettacoli e lancio di palloncini - ecco la notte dei desideri di Porto Sant'Elpidio : ... un evento promosso dalla Regione Marche che unisce 18 comuni della costa con oltre 35 eventi tra Musica, teatro, danza, sport, spettacoli e lancio di palloncini per esprimere un desiderio nella ...