Tasi Torino 2018 | calcolo aliquota | detrazioni e scadenza pagamento nel Comune di Torino

correttainformazione

(Di venerdì 28 settembre 2018) Lae l’Imu sono due imposte sulla casa che, a partire dall’introduzione dell’articolo 1 comma 639 della Legge di Stabilità del 2014, vanno sotto il nome di Imposta Unica Comunale (IUC), insieme alla Tari, la tassa sui rifiuti. Nell’articolo che segue illustreremo modi e tempi per effettuare ildellanel, capiremo insieme quali sono le aliquote da applicare e quali soggetti sono esenti daldel tributo. Inoltre, daremo informazioni importanti rispetto alle scadenze didella Tari da rispettare e all’istituto del ravvedimento operoso, che può essere attuato nel caso in cui il tributo non sia stato versato nei tempi previsti.: su cosa si paga a? Laè la tassa sui costi indivisibili dei comuni e viene pagata al fine di coprire i costi legati all’illuminazione stradale, alla manutenzione stradale, dei giardini ...