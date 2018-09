ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Taranto, rivolta dei negozianti contro il film di Netflix: cassonetti rovesciati al passaggio della troupe. “Rimborsat… - PatriziaGargan5 : RT @fattoquotidiano: Taranto, rivolta dei negozianti contro il film di Netflix: cassonetti rovesciati al passaggio della troupe. “Rimborsat… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Taranto, rivolta dei negozianti contro il film di Netflix: cassonetti rovesciati al passaggio della troupe. “Rimborsat… - GianfrancoGasb1 : RT @palmiottid: #Taranto #Puglia Vedendo quanto è accaduto oggi in città vecchia contro #Netflix per le riprese di #SixUnderground (rivolta… -

(Di venerdì 28 settembre 2018) Una protesta rabbiosa e animata, con tanto dinel centro storico di. Il motivo? Le riprese di “6 Underground“, ilpiù costoso mai prodotto da, che fino al 6 ottobre sarà girato proprio nelle strade della città vecchia, blindate per l’occasione. Con i commercianti della zona che per questo vedono crollare i propri incassi. Questa mattina in via Cariati, al passaggio dei mezzi della troupe, si sono vissuti attimi di tensione: per sedare le proteste è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Ichiedono un rimborso per i mancati introiti. “Tempo fa siamo stati convocati dalla casa cinematografica, che ci ha chiesto la documentazione fiscale”, dice uno di loro. “Martedì scorso hanno fatto dietrofront, assicurando che in questa zona non si sarebbe girato nulla. Ma non era vero: ...