Tap | governo e magistratura allungano i tempi Ma la multinazionale | “Non c’è piano b”

(Di venerdì 28 settembre 2018) Sidie questo non fa che favorire Tap. Molto del futuro del gasdotto azero-salentino dipende da questo disallineamento, ammesso che si voglia fermare l’opera. Uno sfasamento di almeno due mesi, i prossimi: di tanto è la proroga concessa dal gip del Tribunale di Lecce ai tecnici per la consegna della superperizia sul presunto frazionamento fraudolento del metanodotto tra Tap e Snam; non prima di quei due mesi arriverà il responso del premier Giuseppe Conte sul dossier che afferma di tener aperto sulla propria scrivania. Un’attesa che snerva una buona fetta dei sostenitori del M5s salentino, che si aspettavano uno stop immediato e invece ora sanno che, ad oggi, non esiste neppure quel “comitato di conciliazione per Tap” tante volte annunciato. Lo ha confermato lunedì 24 settembre il capo dell’Ufficio per il programma didella Presidenza ...