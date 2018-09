Synology DiskStation DS119j | un NAS economico per salvarsi i file a casa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il nuovoè un NASideale per chi non ne ha mai avuto uno ma vuole provare questo tipo di oggetto. L’azienda lo ha messo in commercio da poco a circa 100 euro, un prezzo davvero basso per prodotti di questo genere. A cui bisognerà comunque aggiungere il costo di almeno un hard disk da metterci dentro – ma in genere si trovano offerte a pacchetto che includono tutto il necessario. NAS significa Network Attached Storage, vale a dire sistema di archiviazione collegato in rete. Se ne può ottenere uno, per esempio, collegando un hard disk esterno o una pennetta alla porta USB del router (se ne ha una). È probabilmente il modo più semplice edma ha anche molti limiti e controindicazioni – non ultimo il fatto che pochissimo modem/router in circolazione hanno un software di buona qualità per questa specifica funzione. Un NAS vero e proprio ...