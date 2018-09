Superbike – Prove libere Magny Cours | Ducati nella top ten con Davies e Melandri

sportfair

(Di venerdì 28 settembre 2018) Il team Aruba.it Racing –in pista a7º e8º nelleIl team Aruba.it Racing –è tornato in azione a(Francia), teatro dell’undicesimo round del Campionato Mondiale2018, per affrontare l’ultima tappa europea in calendario. In condizioni meteo soleggiate con temperature miti, i piloti hanno portato avanti il lavoro in vista delle gare mostrando progressi costanti. All’interno di una classifica particolarmente corta, con i primi undici piloti racchiusi in sei decimi, Chaze Marcohanno siglato rispettivamente il settimo e ottavo tempo, separati tra loro da soli 4 millesimi., ancora alle prese con i postumi di un duplice infortunio alla spalla destra, ha limato circa sette decimi nell’arco della giornata.ha subito mostrato una buona intesa con il tracciato dopo ...