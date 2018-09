Grande Successo per la Granfondo MTB di Aprica : Aprica ad oggi può vantare anche una interessante proposta di Granfondo in mtb con 40km e 1700m di dislivello circa per un percorso duro al punto giusto che è piaciuto a tutti. Granfondo MTB di Aprica ...

Vincere aiuta a vincere - a Udine quarto Successo di fila per la Lazio : La Lazio sbanca Udine e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato. Sette minuti di spinta sull'acceleratore, sulla fascia sinistra, bastano alla squadra di Inzaghi per far capitolare i ...

Settembre Rendese : Successo per la tre giorni al centro storico : Artisti di strada e spettacoli teatrali in via Bell'Arintha. In scena: l'esilarante "Curnutu e Cuntientu" a cura della Compagnia Stuazzi&Pitazzi; la rivisitazione briosa della celebre commedia di ...

Spazio : Ariane effettua il 100° lancio - “importante traguardo per una storia di Successo” [GALLERY] : 1/6 Credit: S MARTIN ...

DECRETO GENOVA/ E accuse ad Autostrade : l'inSuccesso previsto per il Governo : Nel giorno in cui il ministero dei Trasporti accusa pesantemente Autostrade per l'Italia, il Governo rimedia una figuraccia sul DECRETO GENOVA. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 08:56:00 GMT)VENDITA VERSACE A KORS/ Non un'altra "svendita" ma un miracolo imprenditoriale, di S. LucianoREVOCA CONCESSIONE Autostrade/ L'ultima balla sulla fuga degli investitori stranieri, di P. Annoni

Successo pieno per la centesima missione di Ariane 5 col contributo italiano : Il razzo vettore europeo Ariane 5 ha compiuto la sua centesima missione, VA243, che corrisponde al 300esimo volo di un lanciatore della famiglia Arianespace , il consorzio nato nel 1980 e forte della ...

Rosarno : Successo per la prima edizione del 'Festival del Bambino' : Grande entusiasmo per gli spettacoli degli artisti di strada Cico Cuzzocrea, Stelio Fragolino Marano, Tonia Mingrone, Associazione Il Centiforme e Quinto e Martina Italiano e per il live music dei ...

Successo senza precedenti per la XIXesima edizione di Giullarte : Il centro storico di Atripalda, nel corso dell'ultimo fine settimana, ha ospitato migliaia di visitatori accorsi per assistere ai suggestivi spettacoli e alle spumeggianti esibizioni dei tanti ...

“Indagato”. Flavio Briatore - guai seri per l’imprenditore. Cosa è Successo : Flavio Briatore è finito nei guai. No, nulla di frivolo questa volta, ma una vicenda molto seria. L’imprenditore è indagato a Genova per corruzione nell’ambito della vicenda “Force Blue”, lo yacht di 63 metri di Briatore sequestrato nel 2010 dalla Guardia di Finanza di Genova al largo di La Spezia. Ai domiciliari sono finiti invece il suo commercialista milanese Andrea Parolini, 50 anni, e l’ex direttore provinciale dell’Agenzia delle ...

Stasera a Nichelino fuochi d'artificio per il gran finale della festa di San Matteo. Ieri Successo per il galà della moda e il concerto di ... : L'area della fiera ospita, oltre alla zona Commerciale e Artigianale, anche lo Street Food, Arena Sport Fitness And Dance , a cura dell' A.S.D. P.S. Puro Stile Italiano, . Ieri sera, intanto, l'...

Combinata nordica - secondo Successo per Mario Siedl nel Gran Prix di Planica : Siedl, vittoria dal doppio sapore nella seconda Gundersen del Grand Prix a Planica. Buzzi si aggiudica il “Best Skier Trophy” secondo successo in due giorni per Mario Siedl nella ottava e ultima tappa del Grand Prix disputata a Planica, in Slovenia. L’austriaco si è imposto nella Gundersen dall’HS140 con il tempo complessivo di 24’27”1, precedendo di 8”5 il norvegese Espen Bjoernstad e di 9”2 il giapponese Aguri Shimizu. In ...

Mondiali volley 2018 – Settimo Successo per l’Italia - le parole degli azzurri dopo la vittoria sull’Olanda : Randazzo e Candellaro commentano la vittoria ottenuta dall’Italia contro l’Olanda, la settima in questo strepitoso Mondiale Davanti a un Forum di Assago ancora una volta stracolmo, 12785 spettatori e 255.676 euro di incasso, gli azzurri hanno chiuso la seconda fase del Mondiale, battendo 3-1 (16-25, 25-20, 27-25, 25-15) l’Olanda. dopo sette partite nell’arco di due settimane, il commissario tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini ...

Massimo Boldi operato d'urgenza : «Vi racconto cosa è Successo» : ROMA - Massimo Boldi , operato di nuovo al cuore, si collega direttamente dall'ospedale con Domenica Live . 'Ho fatto l'intervento all'aorta a fine aprile/maggio - racconta Boldi - poi il film con ...

Diretta/ Bologna Roma (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Primo Successo per i rossoblu : Diretta Bologna Roma, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:52:00 GMT)