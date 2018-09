Su Google Immagini arrivano i metadati del copyright

È ora possibile condividere con Google Lens le immagini di qualunque app : La versione 1.1 di Google Lens ha introdotto finalmente la possibilità di analizzare le immagini condivise da tutte le altre app. Basta premere su "condividi" e selezionarla nell'elenco. L'articolo È ora possibile condividere con Google Lens le immagini di qualunque app proviene da TuttoAndroid.

Google Lens rivoluziona la ricerca di oggetti e immagini da Google Immagini : Nel corso di un piccolo evento stampa a San Francisco, Google ha annunciato una grossa novità per Google Immagini: stiamo parlando, come avrete intuito, dell'integrazione di Google Lens. L'articolo Google Lens rivoluziona la ricerca di oggetti e Immagini da Google Immagini proviene da TuttoAndroid.

Google Lens rivoluziona la ricerca di immagini in Google Immagini : Nel corso di un piccolo evento stampa a San Francisco, Google ha annunciato una grossa novità per Google Immagini: stiamo parlando, come avrete intuito, dell'integrazione di Google Lens. L'articolo Google Lens rivoluziona la ricerca di Immagini in Google Immagini proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sta ricevendo il Material Design - eccolo in alcune immagini : Google Assistant sta ricevendo l'aggiornamento al Material Design. Ecco qualche immagine che ci mostra il nuovo look dell'assistente Google. L'articolo Google Assistant sta ricevendo il Material Design, eccolo in alcune immagini proviene da TuttoAndroid.

Shortwave non è la solita app di Google dedicata ai podcast : alcune immagini introducono i concetti chiave : Area 120 riflette perfettamente gli ideali di Google: idee geniali e, spesso, alienate che si concretizzano davanti agli occhi dei consumatori. Questo portale, […] L'articolo Shortwave non è la solita app di Google dedicata ai podcast: alcune immagini introducono i concetti chiave proviene da TuttoAndroid.

Il Material Design arriva anche su Google Search : ecco alcune immagini : Il nuovo Material Design arriva anche su Google Search, ridisegnando la barra di ricerca: ecco la nuova interfaccia in alcuni screenshot. L'articolo Il Material Design arriva anche su Google Search: ecco alcune immagini proviene da TuttoAndroid.

Nuove immagini e impressioni su Google Pixel 3 XL - sempre meno convincente : Continuano a circolare le impressioni degli utenti che in questi giorni stanno provando Google Pixel 3 XL, che continua a non convincere in nessun modo gli utenti. L'articolo Nuove immagini e impressioni su Google Pixel 3 XL, sempre meno convincente proviene da TuttoAndroid.

La selezione “ubiquitaria” di testo e immagini arriva su tutti i Google Pixel in lingua inglese con Android 9 Pie : Una delle piccole novità introdotte nelle DP di Android P consisteva nella possibilità di selezionare testo e immagini pressoché ovunque L'articolo La selezione “ubiquitaria” di testo e immagini arriva su tutti i Google Pixel in lingua inglese con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Le prime immagini di Google Pixel 3 : (Foto: Xda) A pochi mesi dalla presentazione ufficiale inizia finalmente a mostrarsi uno di prossimi smartphone in lavorazione presso Google, la versione XL del suo Pixel 3. Del gadget si ipotizza l’esistenza — insieme a un suo fratello di taglia classica — ormai da tempo, tanto che in passato sono circolate già alcune ricostruzioni digitali basate sulle descrizioni emerse nei giorni. I primi scatti rubati del telefono però risalgono in ...