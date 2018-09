Street Fighter 5 avrà una quarta stagione?

MV Agusta DRAGSTER 800 RR Pirelli : speciale Streetfighter pronta a mordere l’asfalto [FOTO] : La nuova serie speciale è stata svelata in anteprima mondiale in occasione dell’inaugurazione del nuovo P ZERO World di Monte Carlo Pirelli e MV Agusta proseguono la loro collaborazione per realizzare l’ultimo gioiello in edizione limitata firmato da MV Agusta e Pirelli Design battezzato “DRAGSTER 800 RR Pirelli”. L’inedita due ruote è stata presentata in anteprima mondiale sabato 22 settembre in occasione ...

Street Fighter - Sfida finale/ Su Rai 4 il film con Kylie Minogue (oggi - 7 settembre 2018) : Street fighter - Sfida finale, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 7 settembre 2018. Nel cast: Jean Claude Van Damme, Raul Julia, alla regia Steven E. de Souza. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 17:59:00 GMT)

Street Fighter V : Arcade Edition - Sagat e G scendono in campo : G carica i suoi video sui social network e si proclama presidente del mondo, attirando schiere di avversari , perché nel mondo di Street Fighter la fama, è noto, passa attraverso gli schiaffi, . ...

Sagat e il nuovo arrivato G si uniscono al roster di Street Fighter V : Arcade Edition : Prima che le finali di Street Fighter V iniziassero all'EVO 2018 Yoshinori Ono, il produttore esecutivo del gioco, è salito sul palco per rivelare del nuovo gameplay per due personaggi DLC precedentemente annunciati.Come segnala Dualshockers, l primo personaggio che abbiamo avuto l'opportunità di vedere si chiama G, un nuovo arrivato nella serie Street Fighter. È il "President of the World", autoproclamato, ed è in grado di usare il potere che ...